BTicino fa i Gruppi di Continuità portatili per chi va in vacanza

Arrivano le vacanze, si torna a viaggiare e BTicino offre due prodotti utili per rimanere sempre connessi, anche in caso di blackout elettrico. Se si parte per una località di villeggiatura o verso le seconde case, spesso si utilizzano impianti elettrici discontinui, che possono provocare interruzioni, sbalzi di corrente o sovratensioni, anche a causa dell’arrivo di temporali estivi. In case sempre sempre più connesse, e anche in considerazione del ricorso sempre più comune allo smart working, diventa decisamente utile poter evitare dannosi blackout.

BTicino mette a disposizione due prodotti che garantiscono la continuità di corrente: Keor DC e Keor Multiplug. Entrambi sono appositamente progettati per fornire energia ai dispositivi domestici e per consentire la continuità di servizio, in caso di mancanza di alimentazione, a tutte le apparecchiature connesse a Internet come modem, router, telefoni cordless o VoIP.

Keor DC è un dispositivo della famiglia Ups (uninterrupted power supply) e riesce a fornire energia ai dispositivi di casa per più di un’ora, garantendo, in caso di blackout, il funzionamento di tutti gli oggetti ad esso collegati grazie alla sua batteria interna. La batteria agli ioni di litio con capacità di 2200 mAh, garantisce un’autonomia massima di 90 minuti. Il design è moderno e le dimensioni ultra compatte consentono di adattarsi perfettamente al contesto domestico, anche in spazi ridotti.

Il gruppo di continuità portatile Keor Multiplug ha 6 prese multistandard e un caricatore Usb, con una batteria al piombo e uno stabilizzatore elettronico interno per proteggere dai disturbi della rete elettrica quali sbalzi, sovratensioni e blackout. È la soluzione perfetta per garantire un elevato approvvigionamento energetico, sicuro e di alta qualità, per i dispositivi come router, Smart TV, sistemi di intrattenimento e console di gioco, perché è in grado di erogare una potenza nominale di 600VA/360 watt o di 800VA/480 watt.

“Abbiamo pensato a chi vuole evitare interruzioni improvvise nella connessione internet anche quando è in vacanza.” – ha dichiarato Gianluca Fabiani, Responsabile Commerciale UPS Italia di BTicino – “Il gruppo di continuità portatile è la soluzione ideale per garantire l’approviggionamento energetico per i prodotti connessi anche quando si portano in viaggio, in località di villeggiatura, dove a volte è più facile riscontrare disturbi nella rete elettrica”.