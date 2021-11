Wiko Y52, cresce il lato green di Wiko

Facile da utilizzare e ancora più green, con l’introduzione sul mercato di Y52, Wiko compie un ulteriore passo per limitare l’impatto ambientale. Dopo il packaging 100% riciclabile e il ritorno alla batteria rimovibile, il brand elimina lo spinotto del caricabatteria standard dalla confezione: una piccola scelta eco-sostenibile che mira sempre più ad allinearsi alle esigenze di riduzione dei rifiuti elettronici e alla direzione intrapresa dalle ultime direttive e proposte legislative in materia.

Inoltre, il nuovo smartphone Wiko è dotato di tutto l’essenziale per godersi il divertimento e portarlo sempre con sé, grazie alla memoria da 16GB, alla batteria che garantisce un giorno intero di autonomia e allo schermo ergonomico in formato tascabile.

Pensato per rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di utenti, il nuovo Y52 offre prestazioni fluide ed estrema facilità d’uso nel day-by-day.

Conservare i propri ricordi non è più un problema grazie ai 16GB di memoria interna di Y52, ulteriormente espandibile con una scheda MicroSD da 64GB. Quale modo migliore per avere sempre a portata di mano oltre 3.200 tracce musicali, 6.500 fotografie o 80 applicazioni?

Wiko Y52: prestazioni fluide, alla velocità del 4G

L’esperienza fluida, nell’utilizzo day-by-day e nel passaggio da un’app a un’altra, è garantita dal processore Quad core affiancato da 1GB di RAM. E con la velocità del 4G, riprodurre video in streaming, scorrere i feed social e postare i propri contenuti preferiti in rapidità è un gioco da ragazzi!

Con l’ultima innovazione di Android 11 Go Edition di Google, la user experience diventa ancora più personalizzata. La nuova interfaccia Simple Mode rende il tutto ancora più intuitivo, permettendo di organizzare in un’unica schermata tutte le app preferite, tra cui l’orario, il meteo, la rubrica, i messaggi, le impostazioni, il Google Assistant e altro ancora.

Impostando il layout desktop in formato più grande e ottimizzando i widget si potranno anche aggiungere contapassi, calendario e accesso rapido alla fotocamera.

Form factor compatto, batteria da 2020 MAH

L’esperienza di navigazione in Internet, l’utilizzo di app di messaggistica e la visualizzazione di foto e video è comoda ed appagante sullo schermo da 5” di Y52, mentre il formato ergonomico e la scocca compatta lo rendono ultra-maneggevole!

La batteria da 2020mAh assicura che l’utente rimanga connesso in qualsiasi momento. L’AI Power incorporato gestisce il comportamento delle app di terze parti, ottimizzando il consumo di energia e prolungando la durata della batteria. Grazie ad un tempo di stand-by di più di 269 ore (circa 11 giorni) l’autonomia non è più una preoccupazione.

Y52 è disponibile in tre diverse tonalità: Grey e Deep Blue, mentre il design della back cover è caratterizzato da un’elegante texture che unisce finiture lucide a finiture opache.

La fotocamera principale, da 5MP, cattura tutti i momenti indimenticabili, mentre le modalità Face Beauty e Portrait ottimizzano gli scatti grazie a ritocchi e perfezionamenti intelligenti. A rendere ancora più semplice la classificazione e l’archiviazione dei propri ricordi ci pensano Google Lens e Gallery Go.

Packaging 100% green e spinotto addio

Per prendersi cura del Pianeta, ogni sforzo per essere più sostenibili conta. Dal 2020, Wiko ha deciso di compiere piccole, ma concrete azioni per limitare l’impatto ambientale del suo settore. Primo fra tutti l’eco-packaging: anche Y52 arriva sugli scaffali con questa confezione, realizzata esclusivamente in carta e cartone, 100% riciclabile, priva di componenti in plastica, colla e vernice e interamente stampata con inchiostro di soia, mentre il sacchetto di protezione dello smartphone è in PE biodegradabile, all’insegna della ecosostenibilità.

Per restare fedele a questa scelta, anche il materiale per la comunicazione nei punti vendita sarà realizzato in materiale totalmente riciclabile, mentre la batteria torna removibile, così da privilegiarne la sostituzione in caso di rottura o danneggiamento, evitando l’intero smaltimento dello smartphone. Ma c’è di più. Per contribuire ulteriormente alla riduzione dei rifiuti elettronici e allinearsi sempre più alle nuove proposte di legge e alla direzione intrapresa dalla legislazione in materia, Wiko elimina lo spinotto standard dalla confezione di Y52, prodotto che si posiziona nella fascia prezzo dove l’azienda muove i suoi volumi più grandi ed è leader.

All’interno del packaging ci sarà dunque spazio solo per il cavo di ricarica, compatibile con qualsiasi presa di ricarica USB: l’utente potrà riutilizzare qualunque spinotto standard di cui è già in possesso.

Questa scelta, di conseguenza, permette anche di ottimizzare le dimensioni degli imballi e ridurre così la CO2 dei trasporti.

Y52 di Wiko sarà disponibile nei prossimi giorni nelle principali insegne di elettroniche di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 79,99 euro. Nei punti vendita sarà possibile acquistare anche gli accessori originali.