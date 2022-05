BTicino P31+ pensa a canaline e a passerelle portacavi

BTicino, brand di riferimento nelle infrastrutture elettriche, conferma la propria specializzazione nel mercato delle canalizzazioni grazie al rinnovamento della gamma di canali e passerelle P31. È infatti stata annunciata la nuova serie P31+, un sistema che assicura la massima qualità in tutte le applicazioni.

I plus della serie sono: montaggio rapido dei rettilinei, design innovativo, accessori smart e imballo robusto ed ecologico.

Con un nuovo design che garantisce rapidità d’installazione, semplicità d’utilizzo e robustezza del prodotto, BTicino agevola ancora una volta gli installatori nella messa in opera degli impianti elettrici. La vasta gamma di accessori garantisce infatti la massima flessibilità per la realizzazione di diverse configurazioni installative ed è compatibile con la precedente serie di canali e passerelle P31.

La nuova serie si compone di canali chiusi e passerelle forate disponibili con differenti finiture e in 4 altezze, 25, 50, 75 e 100 mm, in risposta a tutte le necessità impiantistiche, di trasporto ed alimentazione.

La nuova serie P31+: canaline più rapide da installare

Gli elementi rettilinei della serie P31+ sono disponibili con giunzione maschio/femmina (M/F) con viti, oppure con giunzione automatica (AUTO). Questi nuovi sistemi di giunzione, presenti sia nei canali chiusi che nelle passerelle forate, consentono di allineare e fissare i due elementi in modo molto più intuitivo: grazie a queste caratteristiche, l’installazione dei nuovi canali e passerelle della serie P31+ diventa più semplice, veloce e sicura.

La nuova serie è caratterizzata da una nuova tecnologia di imbutitura profonda, che garantisce una migliore tenuta di carico e che riduce il rischio di spellatura dei cavi. Le passerelle della serie P31+ hanno infatti una foratura più all’avanguardia che migliora la dissipazione del calore: la percentuale della superficie forata in rapporto al pieno è incrementata per consentire una maggiore circolazione dell’aria e garantire così più sicurezza di esercizio all’impianto.

Il grado di protezione IP dei canali e delle passerelle con coperchio garantisce una maggiore sicurezza e protezione. Inoltre, la serie P31+ ha superato con successo tutti i test di laboratorio ed è conforme ai requisiti normativi per la resistenza al fuoco e ne consente l’installazione nei cantieri ove richiesto.

Una gamma di accessori particolarmente ricca

Gli accessori della serie P31+ sono stati concepiti in modo da garantire un sistema di aggancio facile, solido e sicuro, semplificando l’installazione indipendentemente dalla lunghezza della passerella utilizzata e dal tipo di giunzione. La gamma di accessori di percorso è estremamente ricca e completa e garantisce l’utilizzo anche nelle situazioni più critiche o complesse offrendo la massima flessibilità per la realizzazione di diverse configurazioni, permettendo di personalizzarne l’uso secondo le proprie esigenze.

Tra gli accessori che completano la gamma si possono ad esempio citare: la nuova curva in discesa a 90°con inversione di piano che permette di modificare il verso delle basi rettilinee delle passerelle P31+, particolarmente vantaggiosa in caso di installazione vicino a un muro. Il Giunto EDU, progettato per realizzare cambi di direzione in canitere garantisce robustezza e affidabilità (grazie alle griffe sulla parte inferiore) ed è facilmente regolabile (grazie ai fori oblunghi posizionati orizzontalmente). Il separatore per elementi rettilinei, semplice da installare e accessoriabile con tappi di protezione in plastica.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale alla stampa da Diego Bionda, Responsible Marketing Tertiary and Services di BTicino: «Con la nuova serie P31+ confidiamo di supportare i professionisti del settore, in modo da permettere processi di installazione più semplici, sicuri e performanti. I requisiti dei nuovi prodotti e l’ampio pacchetto di accessori e supporti per l’installazione rendono la nuova P31+ più intuitiva e semplice da installare. BTicino conferma così il suo massimo impegno per agevolare gli installatori attraverso prodotti innovativi: con un design rinnovato e un nuovo sistema di connessione automatico, i prodotti garantiscono infatti un mix perfetto tra rapidità, semplicità e robustezza, aiutando l’installatore nella messa in opera dell’impianto. Abbiamo lavorato per offrire un prodotto in grado di garantire la massima qualità in tutte le applicazioni, attraverso le caratteristiche distintive di facilità di montaggio, robustezza e sicurezza d’utilizzo».