Canon i-SENSYS si rinnova pensando alle PMI

Canon ha presentato tre nuovi modelli della gamma i-SENSYS: due stampanti multifunzione a colori della serie MF750 e la nuova stampante monofunzione a colori LBP673Cdw. Questi dispositivi, dotati di una nuova tecnologia racchiusa in un design compatto, sono stati progettati per gli utenti PMI e SOHO (piccoli uffici/uffici domestici), e permettono ai partner di canale di accedere a questo mercato in crescita proponendo funzioni di sicurezza, produttività e connettività innovative. Questi aggiornamenti sono espressione dell’impegno costante di Canon a rinnovare la gamma i-SENSYS al fine di supportare le aziende di piccole dimensioni con funzioni all’avanguardia.

Cogliere le esigenze delle piccole aziende

PMI e SOHO sono sempre più alla ricerca di soluzioni ad alte prestazioni e dal prezzo competitivo che possano soddisfare le loro esigenze in costante evoluzione. Gli ambienti dai ritmi frenetici come quello della vendita al dettaglio, per esempio, hanno spesso la necessità di stampare o acquisire velocemente i documenti in uno spazio di lavoro condiviso. Grazie alla connettività cloud semplice e immediata, alla flessibilità e alle funzionalità intuitive, i nuovi dispositivi i-SENSYS consentono ai partner di massimizzare il potenziale di vendita.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giuseppe D’Amelio, Director Marketing & Innovation, Digital Printing & Solutions di Canon Italia: «L’innovazione è fondamentale per soddisfare le esigenze dei clienti in costante evoluzione. Ecco perché quest’anno abbiamo rinnovato la gamma i-SENSYS, per assicurare che i nostri dispositivi siano perfettamente in grado di rispondere alle crescenti richieste degli utenti e creare nuove opportunità commerciali per la nostra comunità di partner».

Funzioni ad altissima produttività per le PMI

Con velocità di stampa fino a 33 ppm e velocità di scansione di 100 ipm per la serie MF750, la nuova gamma raggiunge nuovi livelli di produttività. I dispositivi possono anche gestire un’ampia varietà di supporti, dimostrandosi ideali per chi tratta giornalmente documenti di diverse dimensioni, come ricette ed etichette.

Grazie alla configurazione guidata e alla procedura di connessione Wi-Fi semplificata, gli utenti possono tranquillamente iniziare a usare la stampante senza avere alcuna competenza IT. La soluzione ideale per le aziende che non dispongono di supporto tecnico dedicato. La connettività cloud nativa verso DropBox, Google Drive e OneDrive semplifica le comuni attività aziendali consentendo di stampare e acquisire i documenti direttamente dall’archivio in cloud, e di centralizzare la gestione della stampa con Microsoft Universal Print.

I dispositivi vantano anche avanzate funzioni di sicurezza, tra le quali la funzionalità di stampa protetta da PIN, che limita l’accesso ai documenti sensibili, e la verifica all’avvio, che protegge il dispositivo da attacchi malevoli.

Inoltre, le dimensioni e il peso ridotti contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 durante il trasporto. Questo, abbinato all’imballo realizzato pensando alla sostenibilità, consente ai partner di offrire una gamma di prodotti sempre più rispettosa dell’ambiente.