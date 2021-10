Canon imagePRESS C910: nuova funzionalità di Sensing Unit

Canon presenta una nuova funzionalità di automazione (Sensing Unit) per la stampante digitale a colori imagePRESS C910, offrendo una risposta concreta alla crescente richiesta di una stampa sempre più automatizzata. Questa opzione, già disponibile per il modello top di gamma imagePRESS C10010VP, consentirà a stampatori commerciali e centri stampa aziendali di raggiungere la massima qualità di stampa in meno tempo e senza alcun intervento manuale.

Il nuovo modulo di Sensing Unit incorpora un sensore d’immagine a contatto e un sensore spettroscopico, eliminando l’esigenza di lunghe operazioni di calibrazione manuale. Questi due sensori monitorano la registrazione bianca e volta e la consistenza del colore di ogni immagine prima e durante la stampa, effettuando automaticamente le regolazioni necessarie per garantire la coerenza con le impostazioni del lavoro, dalla prima all’ultima pagina, indipendentemente dalle competenze dell’operatore. Questa regolazione in tempo reale, con riferimento al supporto stampato, va ad aggiungersi all’elevato livello di calibrazione automatica del colore offerto dalla tecnologia integrata Multi-D.A.T. (Multi Density Adjustment Technology), che esegue rapidamente le regolazioni necessarie per assicurare l’esatta corrispondenza con un campione stampato sul Trasfert Belt.

Hiro Imamura, Vice Presidente, Document Solutions Marketing & Innovation di Canon Europe ha commentato: “imagePRESS C910 è un poliedrico dispositivo di stampa di produzione che unisce produttività, qualità e flessibilità. Fin dal suo lancio, la stampante ha suscitato un grande interesse da parte di clienti commerciali e in-house. Abbiamo continuato a sviluppare le sue funzionalità, prima con l’aggiunta di soluzioni di finitura per la rifilatura sul lato lungo degli opuscoli e la rilegatura, e ora con il nuovo Sensing Unit. Questo strumento si rivelerà particolarmente prezioso per i molti clienti che, sulla scia dei recenti cambiamenti globali, si trovano costretti a soddisfare scadenze stringenti e aspettative di elevata qualità con team ridotti e, per questo, devono concentrare le risorse più competenti sulle attività che possono aggiungere maggior valore per i loro clienti.”

Il nuovo Sensing Unit per imagePRESS C910 sarà commercializzato da Canon e dai partner accreditati a partire dal 7 ottobre.