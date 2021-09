La via alla sostenibilità di Skillpress passa (anche) da Canon

Elevata produttività, efficienza dei costi, stampa personalizzata e massima attenzione all’impatto ambientale: è quanto ha potuto sperimentare Skillpress, tipografia online specializzata nella stampa digitale online, scegliendo di installare il sistema di stampa a foglio a getto d’inchiostro Canon VarioPRINT serie iX3200.

Con una filosofia fortemente improntata a uno sviluppo sostenibile, che va dalla scelta della sede a Fossalta di Portogruaro, in Veneto, all’interno dell’Eastgate Park, un hub green che unisce i precetti dell’industry 4.0 all’attenzione all’ambiente grazie a un avveniristico impianto di pannelli fotovoltaici e illuminazione a basso dispendio energetico, fino all’impiego delle materie prime riciclabili per salvaguardare la salute dei lavori e permettere ai clienti di realizzare stampati e prodotti cartacei rispettosi dell’ambiente, Skillpress ha scelto Canon per sostenere un percorso di crescita in cui l’innovazione viaggia insieme alla sostenibilità ambientale.

Grazie alla tecnologia di stampa digitale Canon, Skillpress ha potuto rafforzare il proprio modello di business basato sulla stampa on demand di prodotti cartacei di elevato livello qualitativo e a bassa tiratura, azzerando gli sprechi in favore di un vantaggioso rapporto costi/benefici sulle poche copie stampate.

Canon VarioPRINT serie iX è infatti un sistema di stampa digitale in grado di combinare la qualità d’immagine e la gamma di supporti dei sistemi offset, con la produttività e i costi di gestione della tecnologia a getto d’inchiostro. La straordinaria produttività del sistema consente di gestire praticamente qualsiasi ordine, offrendo un portfolio di applicazioni vastissimo e diversificato, una grandissima flessibilità e la certezza di poter produrre tirature limitate senza dover proporre costi più elevati ai clienti finali.

Con Canon, consumi energetici dimezzati per Skillpress

Una soluzione ideale per le esigenze di business di Skillpress che dall’installazione di Canon VarioPRINT serie IX ha potuto accrescere la produttività con un aumento delle stampe del 30% e ridurre al tempo stesso i consumi energetici del 50% e in generale l’impatto ambientale grazie anche al ricorso a inchiostri a base acquosa con tecnologia che facilita la riciclabilità del supporto cartaceo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Martella, Head of Commercial Printing di Canon Italia: «In Canon, la nostra priorità è quella di garantire soluzioni in grado di soddisfare la domanda del mercato, offrendo ai clienti la massima qualità d’immagine, produttività e affidabilità, senza per questo dover scendere a compromessi tra il rapporto costo/efficienza e diversificazione delle applicazioni. La scelta della nostra soluzione VarioPrint serie IX da parte di un’azienda dinamica, innovativa e attenta all’ambiente come Skillpress è per noi motivo di grande orgoglio; una conferma delle straordinarie potenzialità delle nostre soluzioni di stampa per crescere e differenziarsi sul mercato ma anche la prova sul campo di quanto sia possibile innovare in modo sostenibile, a tutto vantaggio del benessere dei lavoratori e dell’ambiente».

Per Claudio Cicciarelli, Responsabile Marketing di Skillpress: «Skillpress valuta con accuratezza ogni nuova acquisizione che andrà a impattare sul comparto produttivo. Canon Varioprint IX arricchisce il nostro parco macchine con uno strumento versatile e dalle enormi potenzialità, sia sul fronte efficienza che su quello della qualità. I nostri clienti si renderanno subito conto dell’innovazione che ha investito Skillpress: offerta di prodotti più ampia e prezzi concorrenziali per tirature che prima d’ora risultavano proibitive per la stampa digitale. I cataloghi e i prodotti editoriali più intensi graficamente come libri illustrati e fumetti stanno diventando il nostro pane quotidiano, ma abbiamo visto interessanti implementazioni anche sul fronte del packaging, ambito che intendiamo esplorare sempre di più».

Le caratteristiche di VarioPRINT serie IX rappresentano un esempio concreto dell’attenzione che Canon riserva allo sviluppo di soluzioni di stampa efficienti dal punto di vista energetico e prive di sostanze pericolose per l’ambiente, in linea con la filosofia aziendale Kyosei “Vivere e lavorare insieme per il bene comune” che informa di sé l’intero operato Canon.