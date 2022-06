Canvio: da Toshiba hard disk perfetti per le vacanze

Per tutti coloro che non possono proprio fare a meno di sbirciare la casella di posta anche in vacanza, Toshiba Electronics Europe propone alcune soluzioni di archiviazione esterna ultra-portatili targate Canvio, che consentono di lavorare ovunque…e in totale sicurezza.

Pur con l’estate alle porte e il profumo di vacanze nell’aria, infatti, per tanti workaholic, gli impegni di lavoro sono sempre dietro l’angolo, o meglio, sotto l’ombrellone.

Ecco qui di seguito l’offerta che ha in mente per loro Toshiba.

Canvio Advance – Per una sicurezza extra e di stile anche on-the-road

Canvio Advance è il compagno perfetto per chi cerca il thrill dell’avventura ma desidera avere i propri dati sempre a portata di mano grazie a grandi capacità racchiuse in un elegante design compatto e leggero. Canvio Advance offre fino a 4TB di spazio per conservare i propri dati in totale sicurezza grazie al software di protezione Toshiba che protegge l’hard disk con una password esclusiva e al software di backup. Si caratterizza inoltre per l’unicità della finitura a trama soft-touch molto piacevole al tatto disponibile in quattro colori differenti.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da 60 euro (1TB)

Canvio Flex – La flessibilità a portata di estate

Canvio Flex è l’hard disk cross-device perfetto per chi si destreggia tra più dispositivi anche on-the-go. Disponibile nell’elegante finitura silver, offre la massima flessibilità di archiviazione in poco più di poco più di 200 grammi. Grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, permette di accedere rapidamente a tutti i file dei momenti speciali vissuti in vacanza. Preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C, offre una condivisione di file senza soluzione di continuità fin dal primo utilizzo.

Canvio Flex è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da 62 euro (1TB).

Canvio Ready – Sicurezza a portata di mano ovunque

Canvio Ready, un’unità di archiviazione plug-and-play e ultra-resistente pronta ad accompagnarvi ovunque, anche in viaggio. Dal design bicolore e funzionalità drag-and-drop dei file, manterrà ogni dato sarà sempre al sicuro anche durante i viaggi più avventurosi. Con un peso di poco più di 200 grammi, garantisce un trasferimento di file come documenti, foto, filmati, estremamente rapido grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1. La tecnologia Ramp Loading, inoltre, è in grado di prevenire eventuali danni al disco quando si è in viaggio e il sensore d’urto protegge i dati in caso di sollecitazioni fisiche, grazie a una interruzione dell’alimentazione.

Canvio Ready è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da 55 euro (1TB).