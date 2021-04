In occasione della Festa della Mamma, Toshiba Electronics Europe propone l’hard disk esterno Canvio Flex, un’idea regalo in grado di far felice ogni madre: dalla più smart alla meno tech addicted.

Grazie al suo form factor da 2,5” questa unità è super compatta, leggera, facile da portare con sé, ma anche elegante e discreta nella sua finitura argento.

Altro plus di Canvio Advance è la compatibilità: la soluzione assicura, infatti, massima flessibilità di archiviazione grazie ai cavi USB-C e USB-A, che consentono di archiviare e accedere ai propri dati su più dispositivi, tra cui computer Mac, PC Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet supportati, con una sola soluzione.

Una sola unità. Più dispositivi. Molto probabilmente anche le mamme possiedono più di un dispositivo e vorranno provarne di nuovi in futuro. L’ultima cosa di cui hanno bisogno è un hard disk che non riesce a stare al passo con le loro esigenze… Canvio Flex offre capacità di archiviazione in formato estremamente compatibile, in modo intercambiabile con una semplice soluzione completa.

Basterà connettere l’hard disk al dispositivo scelto e l’unità sarà già pronta per l’utilizzo. Inoltre, grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, sarà sempre possibile accedere ad ogni file salvato in modo semplice e immediato.

Fare il backup dell’album di famiglia o dei file importanti sul proprio PC, per le più workhaolic, non è mai stato così semplice!

Canvio Flex è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da 69,99 euro (per la versione da 1TB).