Carichi di lavoro misti: ci pensa Kingston Digital

Ottimizzato per carichi di lavoro “misti”, oggi il nuovo SSD DC600M Enterprise di Kingston Digital Europe promette di offrire un’eccellente Qualità del Servizio (QoS).

Stando a quanto reso noto dall’affiliata per le memorie flash di Kingston Technology Company, DC600M è, appunto, ottimizzato per carichi di lavoro “misti” per garantire la massima costanza e uniformità di latenze e IOPS e rispettare gli accordi sul Service-level.

Progettato per system integrator, data center hyperscale e provider di servizi cloud

DC600M è un SSD SATA 3.0, con NAND TLC 3D, indicato per l’uso con installazioni rack ad elevato volume di traffico. L’unità include una protezione integrata basata su hardware contro le perdite di potenza tramite condensatori, così da poter proteggere i dati da un’eventuale interruzione imprevista dell’alimentazione.

In questo modo si riduce il rischio di perdita di dati e si garantisce la reinizializzazione dell’unità all’accensione successiva del sistema. Grazie alle basse latenze su un’ampia gamma di carichi di lavoro in lettura e scrittura, DC600M è progettato per system integrator, data center hyperscale e provider di servizi cloud.

“La Qualità del Servizio in un SSD aziendale è fondamentale, in quanto i data center e i carichi di lavoro misti richiedono stabilità e bassa latenza per livelli di prestazioni di storage prevedibili per soddisfare i rigorosi SLA dei clienti”, ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD business manager di Kingston EMEA. “Inoltre, DC600M è un drive con autocrittografia AES a 256 bit, il che lo rende la soluzione di storage ottimale per i data center combinando l’affidabilità di classe enterprise e i severi requisiti QoS con il leggendario supporto alle vendite di Kingston”.

L’unità SSD per data center DC600M è disponibile nelle capacità di 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3840 GB e 7680 GB.

DC600M Data Center SSD per carichi di lavoro misti: caratteristiche e specifiche

PLP basato su hardware: I condensatori preposti alla gestione delle interruzioni di alimentazione proteggono i dati dell’utente contro le interruzioni di alimentazione impreviste e migliorano le prestazioni.

I condensatori preposti alla gestione delle interruzioni di alimentazione proteggono i dati dell’utente contro le interruzioni di alimentazione impreviste e migliorano le prestazioni. Offre un’eccellente qualità del servizio (QoS) : Prevedibilità delle prestazioni ottimizzata per rispettare gli accordi su Service-Level (SLA).

Prevedibilità delle prestazioni ottimizzata per rispettare gli accordi su Service-Level (SLA). Drive con crittografia automatica AES 256-bit: Protezione integrata per salvaguardare i dati importanti.

Protezione integrata per salvaguardare i dati importanti. Capacità fino a 7680GB : Upgrade and gestione dello storage con una capacità fino a 7680GB.

Upgrade and gestione dello storage con una capacità fino a 7680GB. Formato: 2,5’’

2,5’’ Interfaccia: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatibile con lo standard SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)

SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatibile con lo standard SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacitià : 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB, 7680GB

480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB, 7680GB NAND: 3D TLC

3D TLC Drive con crittografia automatica (SED): AES 256-bit Encryption

AES 256-bit Encryption Letture/scritture sequenziali:

480GB – 560MBs/470MBs

960GB – 560MBs/530MBs

1920GB – 560MBs/530MBs

3840GB – 560MBs/530MBs

7680GB – 560MBs/530MBs

Velocità in lettura/ scrittura casuale 4k:

480GB – 94,000/41,000 IOPS

960GB – 94,000/65,000 IOPS

1920GB – 94,000/78,000 IOPS

3840GB – 94,000/59,000 IOPS

7680GB – 94,000/34,000 IOPS

Qualità del Servizio (Latenza) (99.999) Lettura/scrittura:

480GB – 180/110 uSec

960GB – 3840GB – 200/300 uSec

7680GB – 240/170 uSec

Latenza tipica – lettura/scrittura: <200 µs / <30 us

<200 µs / <30 us Funzionalità Hot-Plug: Si

Si Livellamento dell’usura statico e dinamico: Si

Si Strumenti SMART di classe aziendale: Monitoraggio affidabilità, statistiche sull’utilizzo, vita residua, livellamento dell’usura, monitoraggio temperatura

Monitoraggio affidabilità, statistiche sull’utilizzo, vita residua, livellamento dell’usura, monitoraggio temperatura Resistenza:

480GB – 876TBW, 1 DWPD (5 years), 1.66 DWPD (3 years)

960GB – 1752TBW, 1 DWPD (5 years), 1.66 DWPD (3 years)

1920GB – 3504TBW, 1 DWPD (5 years), 1.66 DWPD (3 years)

3840GB – 7008TBW, 1 DWPD (5 years), 1.66 DWPD (3 years)

7680GB – 14016TBW, 1 DWPD (5 years), 1.66 DWPD (3 years)

Consumo energetico:

Idle: 1.30W

Average: 1.45W

Max Read: 1.6W

Max Write: 3.6W