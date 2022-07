Cegid lancia Cegid Retail Store Performance Dashboard

Cegid, fornitore di soluzioni gestionali basate su cloud per i professionisti delle risorse umane (payroll, talent management), della finanza (ERP, tesoreria, tasse), della contabilità, del retail e dell’imprenditoria, annuncia Cegid Retail Store Performance Dashboard, il nuovo servizio SaaS della piattaforma di unified commerce Cegid Retail Y2. Pensato per i gestori dei negozi, fornisce una panoramica delle prestazioni di ciascun punto vendita: abitudini di acquisto dei clienti, performance dei prodotti e dello staff di vendita, al fine di ottimizzare la gestione e migliorare il proprio posizionamento competitivo.

La crisi sanitaria ha contribuito a modificare concretamente le abitudini di acquisto dei consumatori e ad aumentare la volatilità delle performance dei singoli punti vendita. Di fronte a questi rapidi cambiamenti, molti brand e catene vogliono decentralizzare parte del processo decisionale dando ai gestori dei negozi maggiore margine di manovra. In questo modo, i direttori del punto vendita diventano responsabili delle performance quotidiane del proprio negozio. In quest’ottica, la raccolta e l’analisi dei dati sull’attività è fondamentale per definire le strategie in-store e garantire una performance stabile e costante dei negozi.

Lanciati qualche anno fa da Cegid, i servizi di Retail Intelligence – Self-Service Dashboard e Sales Benchmark – hanno permesso alle sedi centrali delle catene di distribuzione di determinare una strategia retail globale che si adatti alle esigenze dei clienti e tenga conto anche dei dati di mercato. Cegid completa ora questa offerta con il nuovo servizio Cegid Retail Store Performance Dashboard, rivolgendosi direttamente ai gestori dei negozi per fornire loro una panoramica delle prestazioni dei singoli punti vendita e dei team, nonché una migliore comprensione del comportamento dei loro clienti.

Cegid Retail Store Performance Dashboard: un servizio utile e innovativo che apre nuove possibilità per i gestori dei negozi

Cegid Retail Store Performance Dashboard offre ai responsabili dei punti vendita una dashboard centrale che riunisce e sintetizza quattro universi di dati, per fornire una panoramica delle prestazioni del negozio (traffico, tasso di conversione, ecc.), dei suoi prodotti (migliori vendite, rotazione dello stock, ecc.) e dei suoi team, nonché delle abitudini di acquisto e delle preferenze dei suoi clienti. Queste schede tecniche sono disponibili in versione semplificata o completa, a seconda del profilo dell’utente e della sua competenza nell’analisi dei dati.

Cegid Retail Store Performance Dashboard permette inoltre di confrontare le performance dei negozi dello stesso brand, in particolare durante un determinato periodo (saldi, festività di fine anno, ecc.), oltre a fornire un’analisi dettagliata delle vendite in negozio, grazie alla funzionalità “view 360°”.

Questo consentirà di:

rafforzare la conoscenza dei clienti , per adeguare la strategia di vendita e ottimizzare il tasso di conversione;

, per adeguare la strategia di vendita e ottimizzare il tasso di conversione; ottimizzare l’assortimento dei prodotti e la rotazione delle scorte , concentrando gli sforzi di vendita sui prodotti più performanti;

, concentrando gli sforzi di vendita sui prodotti più performanti; misurare le prestazioni individuali dei membri del team per gestire i piani di formazione e di sviluppo delle competenze;

per gestire i piani di formazione e di sviluppo delle competenze; migliorare la relazione con il cliente, identificando le sue abitudini e preferenze di acquisto, per garantire una customer experience ottimale e realizzare azioni commerciali personalizzate.

Tra i benefici più rilevanti di Cegid Retail Store Performance Dashboard anche la rapidità di attivazione del servizio e di onboarding degli utenti, grazie alla piattaforma Cegid Cloud. Inoltre, la soluzione è progettata per essere facilmente personalizzabile in completa autonomia, aggiungendo nuovi parametri che rispondano a esigenze aziendali specifiche.

Orchestra, azienda specializzata in moda per bambini, ragazzi e premaman che utilizza la piattaforma Cegid Retail, è uno dei primi retailer ad aver scelto di dotare i propri responsabili di negozio del nuovo servizio Cegid Retail Store Performance Dashboard. “In qualità di grande retailer specializzato, è importante essere vicini ai nostri clienti per garantire che l’esperienza di acquisto sia personalizzata in base alle loro esigenze e ai loro profili. Cegid Retail Store Performance Dashboard, una volta implementato, sarà una vera risorsa per i nostri direttori di negozio nella gestione quotidiana del loro punto vendita e dei loro team. Grazie a questo servizio, i nostri staff di vendita diventeranno più efficienti, aumenteranno il volume delle transazioni e rafforzeranno la fedeltà dei clienti”, afferma Bastien Pino, Group CIO di Orchestra.

“Con Cegid Retail Store Performance Dashboard consentiamo ai nostri clienti Cegid Retail di esplorare gli usi dei dati che sono essenziali per lo sviluppo della loro attività. In Cegid, continuiamo a innovare sviluppando nuove soluzioni di analisi dei dati che supportano i retailer nell’era del ‘Retail the new way'”, conclude Nathalie Echinard, Direttore della Business Unit Retail di Cegid.

Cegid Retail Store Performance Dashboard sarà disponibile a settembre per tutti i clienti Cegid che utilizzano la piattaforma Cegid Retail Y2.