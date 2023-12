EcoPro: Brother lancia un servizio di stampa flessibile in abbonamento per inchiostro e toner

A chi di noi non è capitato di avere la necessità di stampare un documento urgente e non poterlo fare perché le cartucce o il toner erano esauriti oppure perché erano state comprate le cartucce sbagliate? Una soluzione che ci mette al riparo dagli imprevisti arriva da Brother, che ha di recente lanciato un nuovo servizio di abbonamento di stampa per i suoi utenti che consegna le cartucce originali Brother direttamente a casa. Il servizio EcoPro (ATTIVALO QUI) consente di scegliere il piano in base alle proprie esigenze di stampa e solo quando le cartucce o il toner stanno per esaurirsi sarà possibile ricevere a casa gratuitamente le nuove cartucce in tempi record: l’utente non deve fare nulla perché è la stampante che invierà una notifica in modo automatico per richiedere la nuova consegna.

EcoPro è un servizio importante se pensiamo che oggi, in un mondo seppur digitale, l’esigenza di stampare continua a mantenersi elevata. Una recente ricerca Brother condotta nel 2023 ha evidenziato come in alcuni Paesi europei – tra cui Italia, Germania, Regno Unito e Francia – avere una stampante in casa è la normalità, con il 71% degli intervistati che ha affermato di possederne una. Tra questi, circa l’84% utilizza la stampante domestica per uso personale, soprattutto per la scansione e la stampa di quei documenti che richiedono una firma.

Il servizio di abbonamento di stampa EcoPro di Brother, quindi, può diventare un alleato fondamentale per assicurare agli utenti domestici un rifornimento costante di materiali di consumo, con in più una serie di vantaggi importanti.

EcoPro offre una soluzione conveniente, flessibile e sostenibile per le tue esigenze di stampa, permettendoti di avere sempre a disposizione le cartucce d’inchiostro per la tua stampante. Che tu voglia stampare un documento di lavoro, un’e-mail, o l’invito a un party di compleanno, la tua stampante sarà sempre pronta. Ti basterà scegliere il piano più comodo per le tue esigenze di stampa, e riceverai la tua personale fornitura di cartucce nuove: sarà direttamente la tua stampante a inviare una notifica quando l’inchiostro o il toner stanno per esaurirsi.

I vantaggi di EcoPro

Risparmio: attivando i piani mensili – a partire da 1,99€ al mese – è possibile risparmiare fino al 72% sui costi di stampa. EcoPro, inoltre, semplifica la gestione del budget di stampa distribuendo i costi della stampante nell’arco di un anno.

Comodità: l’utente riceverà gratuitamente e in automatico la sua personale fornitura di cartucce. Non dovrai preoccuparti di niente perché come abbiamo detto sarà la stampante Brother a inviare una notifica automaticamente quando toner e inchiostro stanno per esaurirsi.

Flessibilità: è possibile modificare o annullare l’abbonamento quando si desidera. L’utente sceglie semplicemente il suo piano mensile in base a quante pagine stampa: se necessità di più pagine basterà richiedere un supplemento.

Garanzia: per tutta la durata dell’abbonamento, la stampante Brother sarà coperta dalla garanzia per eventuali anomalie o riparazioni.

Sostenibilità: utilizzando i materiali di consumo originali Brother, è possibile ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale. Con Brother EcoPro vengono infatti ridotte al minimo le emissioni di CO2: al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, Brother compenserà le emissioni di CO2 associate alla stampante e a tutti i materiali di consumo di inchiostro e toner che invierà.

Come attivare il servizio

Per iscriversi al servizio di abbonamento EcoPro basta seguire pochi semplici step. L’unico requisito richiesto è quello di possedere una stampante Brother idonea o acquistarne una EcoPro ready. L’utente deve poi registrarsi online o tramite l’App gratuita Brother Mobile Connect, selezionare il modello della sua stampante, e attivare il servizio scegliendo il piano più adatto alle sue esigenze e in base ai suoi volumi di stampa: Light (fino a 50 pagine), Basic (fino a 100 pagine), Smart (fino a 300 pagine), o Premium (fino a 500 pagine). Una volta sottoscritto il piano, le cartucce saranno ricevute regolarmente direttamente a casa, senza doversi preoccupare di effettuare ordini o monitorare i livelli di inchiostro o toner.

Se sei interessato a iscriverti al servizio VISITA QUESTA PAGINA.

Come avviene lo smaltimento dei materiali di consumo

Il programma di riciclo toner di Brother per i clienti business e P.IVA, permette di riciclare tutti i materiali di consumo originali, non ricondizionati, dando loro una seconda vita.

Come fare? Basta registrarsi al programma di riciclo online, richiedendo il ritiro gratuito delle cartucce toner: Brother invierà un contenitore per inserire i materiali esausti e un corriere autorizzato passerà a ritirare tutto gratuitamente.