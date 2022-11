Collisioni addio con PROXIMITY PLUS

Ubiquicom, azienda italiana specializzata in soluzioni RTLS (Real-Time Locating System) per il tracking e la localizzazione in tempo reale, ha lanciato la next generation dell’anticollisione, che ha chiamato PROXIMITY PLUS, evoluzione del preesistente PROXIMITY.

Rispetto ai sistemi tradizionali di anticollisione, PROXIMITY PLUS introduce, però, l’identificazione in tempo reale della posizione di mezzi e persone (localizzazione) e aggiunge la possibilità di configurare le aree di sicurezza, quindi di sagomare e dimensionare le zone di soglia allerta e allarme.

Il sistema si basa sull’utilizzo della tecnologia UWB (Ultra WideBand) impiegata nelle tecnologie di localizzazione ad alta precisione, che consente di identificare in tempo reale (con un campionamento fino a 10 volte al secondo, fino a 25 metri di copertura e accuratezza di 25 centimetri) non soltanto la distanza, ma anche la posizione esatta di veicoli, persone e ostacoli fissi presenti nell’ambiente di lavoro.

La determinazione della posizione esatta avviene attraverso il kit radar montato a bordo veicolo e tag assegnate al personale e/o posizionate su elementi di ostacolo con una posizione fissa. Qualunque veicolo industriale può essere monitorato con PROXIMITY PLUS: carrelli elevatori, piattaforme aeree, escavatori, trattori, bulldozer, terne. I radar e le tag consentono di individuare le situazioni di rischio e di attuare in modo automatico azioni che aiutano a prevenire le collisioni, riducendo drasticamente incidenti, danni e infortuni del personale.

Anticollisione macchina-macchina e macchina-uomo

PROXIMITY PLUS è in grado di calcolare differenti situazioni di rischio in base alla posizione esatta dell’ostacolo (posizione frontale, posizione retrostante, posizione laterale) e di attuare coerentemente differenti profili di reazione.

Installato sui mezzi in movimento, genera allarmi acustico-visivi sul mezzo quando un altro mezzo entra nelle zone di allerta e di allarme e consente anche l’attuazione automatica di contromisure, come ad esempio il rallentamento automatico di entrambi i mezzi.

In ambienti dove sono presenti sia mezzi in movimento che operatori a piedi, i radar installati sul mezzo in movimento interagiscono con la tag indossata dal personale a terra, generando allarmi acustico-visivi sul mezzo e acustico-meccanici (vibrazione) sulla tag indossata. A seconda che la posizione della tag persona sia frontale, retrostante, laterale rispetto al mezzo, in allontanamento o in movimento parallelo al senso di marcia, la tecnologia di PROXIMITY PLUS attuerà contromisure differenti.

Area di sicurezza configurabile e adattabile

La forma delle zone di soglia (allerta e allarme) può essere configurata e si adatta alla velocità e al senso di marcia del mezzo, in modo variabile e mirato alla situazione di potenziale rischio.

La possibilità di sagomare e dimensionare le zone di soglia consente inoltre di poter discriminare le situazioni di rischio, considerando per esempio come fonte di allerta la presenza frontale di un mezzo o il suo avvicinamento e ininfluente la posizione retrostante e/o il suo allontanamento.

Le zone di rallentamento, anche con forme complesse, sono configurabili in base alle condizioni operative. Una corsia è occupata frequentemente da pedoni o altri carrelli? Il carrello che entra nella corsia verrà immediatamente rallentato, solo in caso di corsia occupata e non in caso di corsia libera.

Ambiti applicativi di PROXIMITY PLUS

PROXIMITY PLUS è pensato per il settore della logistica e grazie alla possibilità di montare più radar si adatta a macchinari di forma complessa di altri settori quali la logistica portuale, la cantieristica e movimentazione terra, il minerario, l’agricoltura.

In questi contesti aumenta il livello di sicurezza, previene e riduce drasticamente incidenti, danni e infortuni delle persone, assicura una movimentazione sicura delle merci e ottimizza l’efficienza operativa minimizzando i “falsi allarmi” di prossimità che limitano la produttività. Le tag persona integrano anche funzionalità di “uomo a terra” (man down) per verificare l’immobilità o la caduta della persona che la indossa e così poter intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. PROXIMITY PLUS registra inoltre i casi di mancati incidenti (near-miss) che forniscono dati utili per la riorganizzazione delle aree e dei percorsi ad alto rischio.