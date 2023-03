Colorado serie M trasforma le idee in realtà

Canon ha presentato la nuova Colorado serie M, la prima stampante roll-to-roll per la stampa grafica in grande formato a essere modulare in termini sia di velocità sia di gestione dei supporti. È la soluzione più veloce e produttiva in questo segmento di mercato e offre funzionalità di stampa con inchiostro bianco ed effetti speciali. Questa stampante roll-to-roll da 1,6 m mantiene le principali qualità e caratteristiche della serie Colorado e può essere configurata in funzione delle esigenze dei fornitori di stampe grafiche, crescendo di pari passo con il loro business, grazie a semplici aggiornamenti.

La serie M è scalabile e offre diverse velocità di stampa: Colorado M3 o M5 (velocità di stampa massima di 111 m²/ora e 159 m²/ora, rispettivamente), con la possibilità di passare da una velocità all’altra in modo permanente o temporaneo, per affrontare i picchi produttivi. Tutto questo la rende una soluzione a prova di futuro, in grado di seguire le esigenze di produzione dei clienti. Entrambe le stampanti possono essere facilmente aggiornate con la nuova opzione inchiostro bianco (modelli M3W e M5W) e dotate della comprovata tecnologia di stampa lucida/opaca FLXfinish+ per le stampe CMYK.

L’introduzione della nuova opzione inchiostro bianco UVgel amplia le opportunità applicative, consentendo di sfruttare a pieno i noti vantaggi della tecnologia UVgel per realizzare una gamma completa di applicazioni decorative e grafiche di elevata qualità, come ad esempio vetrofanie, etichette e carta da parati. Grazie a questa aggiunta e alla nuova tecnologia del sensore di rilevamento che agevola la gestione dei supporti, gli utenti di Colorado serie M possono ampliare la loro offerta di prodotti, stampando su materiali pesanti, trasparenti, colorati, riflettenti e magnetici.

La formulazione unica dell’inchiostro UVgel si traduce nella rapida realizzazione di immagini dense e opache, utilizzando l’inchiostro bianco in un numero di passaggi inferiore a quello delle tradizionali tecnologie di stampa. Inoltre, la stampa bianca mantiene inalterato nel tempo il suo tono originale. Le proprietà particolari di UVgel eliminano la maggior parte dei problemi di produzione, pulizia degli ugelli e manutenzione normalmente associati con l’inchiostro bianco, offrendo una stampa omogenea e senza errori, riducendo lo spreco di inchiostro e ottimizzando la produttività.

È possibile anche integrare Colorado serie M con la speciale opzione FLXfinish+, che consente di aggiungere l’effetto opaco, lucido o misto opaco e lucido sulla stessa stampa CMYK, senza l’uso di vernici aggiuntive.

Coloro che gestiscono elevati volumi di stampa possono automatizzare l’intero processo, dalla stampa alla finitura, con la configurazione UVgel Print Factory o UVgel Wallpaper Factory, che integra perfettamente Colorado serie M con le funzioni di taglio, riavvolgimento, fissaggio e impilamento dei fogli, permettendo la gestione di volumi di almeno 50.000 m2 all’anno e riducendo al minimo i tempi operativi.

Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe ha dichiarato: “Fin dal loro primo annuncio, Colorado e gli inchiostro UVgel hanno ridisegnato gli standard in velocità, qualità e produttività del mercato. I print service provider oggi vogliono effettuare investimenti intelligenti e ambientalmente responsabili, scegliendo soluzioni di stampa che possano evolvere con loro e aiutarli ad accedere ad applicazioni creative redditizie, prodotti e mercati in crescita. La nuova Colorado serie M, grazie alla sua modularità e al semplificato utilizzo dell’inchiostro bianco, è il motore di crescita sul quale le aziende possono fare affidamento per elevare le loro capacità e trasformare le idee in realtà.”

L’inchiostro UVgel Canon assicura immagini nitide e colori uniformi, mentre le sue proprietà di asciugatura istantanea consentono di applicare immediatamente le funzioni di taglio e finitura alle stampe. Inoltre, l’eccezionale durata di questo inchiostro elimina l’esigenza di laminatura. Similmente ai precedenti modelli Colorado, ma con l’aggiunta di alcune migliorie, la serie M è progettata per gestire il carico di lavoro di più stampanti roll-to-roll legacy assicurando un’affidabilità di livello industriale, 24 ore su 24, e consentendo la stampa non presidiata con il minimo intervento dell’operatore. Le nuove stampanti Colorado serie M sono supportate da PRISMAguide XL, software di prestampa intuitivo e potente, che consente di gestire facilmente i cicli di produzione con elevata qualità.

Rispetto ad altre tipologie di inchiostro, come quelli a eco-solvente o lattice, la tecnologia UVgel consuma fino al 40% in meno di inchiostro per ottenere la stessa qualità immagine e intensità dei colori. Il sistema di polimerizzazione LED a risparmio energetico con ridotta produzione di calore e l’accensione immediata riducono il consumo di energia rispetto ad altre tecnologie e consentono di stampare su materiali termosensibili di elevata qualità – una caratteristica importante per i mercati come quello delle carte da parati. Inoltre, con la tecnologia UVgel, è possibile stampare su materiali ecologici come i supporti privi di PVC e cartacei, anche non patinati.

Grazie alla loro robustezza e stabilità dimensionale, le stampe UVgel assicurano prestazioni eccezionali in termini di resistenza chimica e meccanica. Le stampe durano più a lungo e la maggior parte delle applicazioni realizzate con una stampante Colorado non richiedono alcuna laminazione. Oltre ai vantaggi economici derivanti dall’eliminazione dei tempi e dei costi della laminazione, il processo più semplice rimuove lo strato aggiuntivo di plastica del laminato dall’applicazione finale.

La modularità rende la serie M una soluzione più sostenibile perché i clienti possono aumentare la velocità e le funzionalità della stampante in base alle loro esigenze di business senza sostituire il dispositivo di stampa principale. È inoltre disponibile una pratica opzione che consente di aggiornare la stampante con una licenza di velocità temporanea per i periodi di picco della domanda.

Colorado serie M è stata progettata pensando a un costo totale di gestione ridotto e un rapido ritorno dell’investimento, grazie ai più bassi costi operativi nella sua categoria, alla capacità di produrre applicazioni di alto valore e alle speciali opzioni di aggiornamento modulari.

Colorado serie M è disponibile tramite i partner accreditati e i team di vendita Canon.