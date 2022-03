Supporto universale: WEROCK lancia MNT1

WEROCK Technologies ha presentato il supporto universale per computer MNT1. Grazie al suo design compatto, il supporto per veicoli supporta monitor, panel PC e computer anche in spazi ristretti. L’alta compatibilità è ottenuta attraverso un giunto sferico e fori di montaggio AMPS, VESA75 e VESA100.

Il supporto per veicoli MNT1 attacca gli schermi a carrelli elevatori, muletti o altri camion industriali. Può sopportare carichi fino a 30 kg – quindi può trasportare terminali più pesanti e simili senza problemi. Soprattutto nella logistica, la mancanza di spazio per i supporti rappresenta spesso una sfida.

Con una profondità di soli 11 cm, il porta computer WEROCK è particolarmente compatto e può quindi essere utilizzato anche in spazi molto ristretti.

Il posizionamento flessibile e senza scatti è possibile grazie a uno sgancio rapido e a un grande giunto sferico. Questo può essere regolato in tutte le direzioni con un angolo di inclinazione di 45°. In seguito, il giunto sferico viene fissato da allentato a molto stretto per mezzo della vite di regolazione sulla sede inferiore della sfera. Durante l’uso, gli ammortizzatori integrati di 3 cm proteggono lo schermo da buche e vibrazioni.

Caratteristiche del supporto universale MNT1

Supporto solido per uso industriale

Contiene monitor, panel PC e computer fino a 30 kg

Fori di montaggio AMPS, VESA75 e VESA100

L’ammortizzatore integrato protegge dalle vibrazioni

Posizione regolabile con sgancio rapido

Ruotabile a 360°, regolabile all’infinito fino a 45° di inclinazione

Prodotto di qualità Made in Germany

Dimensioni: 150 x 105 x 110 mm

Come sottolineato in una nota alla stampa da un entusiasta Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies: «Grazie alla sua struttura compatta e allo stesso tempo robusta, MNT1 supporta i monitor dove altri supporti a doppio snodo non riescono. Extra resistente e appositamente progettato per spazi ristretti, è il supporto perfetto per i produttori e la logistica».

Il supporto per monitor MNT1 è disponibile ora attraverso le vendite dirette o i partner di distribuzione.