Come aggiornare da Windows 8.1 a Windows 10 senza perdere i dati?

Ci siamo: vuoi aggiornare Windows 8.1 a 10, ma sei terrorizzato dall’idea di perdere tutti i tuoi preziosi dati nel processo. Non hai tutti i torti, perché in effetti è proprio ciò che accadrebbe se decidessi di formattare completamente il tuo sistema operativo per installare da zero Windows 10. In questo caso, sappi che oltre a perdere i dati, nell’aggiornamento da Windows 8 a Windows 10, cancelleresti anche tutti i tuoi programmi installati sul PC e, quindi, dovresti reinstallarli di nuovo.

La buona notizia è che non deve andare necessariamente in questo modo. Il modo per aggiornare da Windows 8.1 a Windows 10 senza perdere nulla esiste ed è più semplice di quanto potresti mai immaginare. Inoltre, sappi che non hai nemmeno bisogno di essere un grande esperto di informatica per fare il grande salto da Windows 8.1 a Windows 10, perché esiste un software professionale che si fa carico di gestire l’intera operazione, senza comportare la cancellazione di alcun dato. Pronto per iniziare questa nuova avventura?

Aggiornare Windows 8.1 a 10: fasi preliminari

Prima di lanciarti nel processo di aggiornamento da Windows 8.1 a Windows 10, ci sono alcuni passaggi cruciali da seguire:

Fai il backup dei dati – se hai deciso di procedere in autonomia riformattando il disco fisso, assicurati di fare un backup completo di tutti i dati importanti. Puoi utilizzare un hard disk esterno, un servizio in cloud o, se preferisci, anche un semplice DVD o una chiavetta USB. Verifica i requisiti minimi per passare da Windows 8.1 a Windows 10 – assicurati che il tuo PC sia compatibile con Windows 10, verificandone i requisiti sul sito di Microsoft. Aggiorna i driver – aggiorna tutti i driver del tuo PC all’ultima versione disponibile. Questo ti aiuterà a prevenire eventuali problemi di compatibilità dopo l’aggiornamento da Windows 8.1 a Windows 10. Disinstalla software e applicazioni non necessarie – soprattutto sei hai problemi di spazio su disco, disinstalla tutto ciò che non usi. Fare ciò libererà spazio sul tuo disco rigido e renderà il processo di aggiornamento Windows 8.1 a Windows 10 più fluido.

Ora è tutto pronto e puoi aggiornare Windows 8.1 a 10. Se invece non vuoi perdere i dati, continua a leggere.

Aggiornamento Windows 8.1 a Windows 10: cosa fare per non perdere i dati

Abbiano visto che l’aggiornamento da Windows 8.1 a Windows 10 tramite formattazione provoca la perdita dei dati, ma tu non vuoi che ciò accada, giusto? Allora sappi che in commercio esiste un potente software professionale che ti aiuterà ad aggiornare Windows 8.1 a 10, prendendosi cura di tutti i tuoi file.

Il programma in questione è 4DDiG Partition Manager di Tenorshare, software all-in-one per la gestione delle partizioni del disco. Con questo strumento potrai passare da Windows 8.1 a Windows 10 con un solo clic, che ti permetterà di clonare tuo disco rigido in modo efficace, con tutti i suoi dati.

Ma non è tutto. 4DDiG Partition Manager ti verrà in aiuto in molte altre occasioni, come ad esempio quando vorrai riparare, recuperare e ripristinare la partizione dal tuo computer o di altri dispositivi di archiviazione.

Inoltre, per fare il backup dei dati prima dell’aggiornamento da Windows 8.1 a Windows 10, 4DDiG Partition Manager mette a tua disposizione un’interfaccia intuitiva, facile da usare. Quindi, se trovi troppo complicato usare la funzione “Gestione Disco” di Windows, inutile girarci intorno: 4DDiG Partition Manager è la soluzione che fa per te.

Come passare da Windows 8.1 a Windows 10 con 4DDiG Partition Manager

Fare il backup dei dati prima dell’aggiornamento da Windows 8 a Windows 10 con 4DDiG Partition manager è semplicissimo, poiché avviene in una manciata di click: