Panasonic rafforza l’assistenza in Europa

Panasonic ha inaugurato un nuovo centro di assistenza europeo con sede a Budapest, in Ungheria, progettato per supportare le esigenze di assistenza e riparazione dei clienti dell’Europa continentale con una gamma di servizi più ampia. Il nuovo centro servizi occupa un’area di 1000 mq2 e si aggiungerà al centro esistente a Cardiff, in Galles. I due centri Panasonic Connect Europe contribuiranno ad assistere le aziende dei settori manifatturiero, logistico e dell’intera supply chain, dalla vendita al dettaglio, oltre ai settori pubblico, media & entertainment con una gamma di prodotti, soluzioni e servizi tecnologici che contribuiscono al loro successo.

I due centri di assistenza opereranno come un unico team per offrire ai clienti una gamma di opzioni di riparazione e assistenza alle divisioni Panasonic Connect Europe, tra cui Broadcast & ProAV e Visual Solutions. Il sito di Budapest è situato in una posizione ideale per supportare anche i clienti del settore manifatturiero che utilizzano le soluzioni SMT Production e Robot & Welding della divisione Panasonic Factory Solutions,e per fornire una struttura di preparazione e collaudo delle soluzioni per la divisione Business & Industry Solutions .

Come sottolineato in una nota ufficiale da Donald Maidment, Head of Customer Service di Panasonic Connect Europe: «Panasonic Connect Europe ha costruito la sua reputazione sulla fornitura di prodotti e soluzioni di alta qualità, insieme al supporto ‘best in class’ per i clienti in tutti i suoi settori business-to-business. L’aggiunta di questo centro di assistenza e riparazione a Budapest ci consentirà di essere ancora più vicini ai nostri clienti e di offrire livelli di supporto sempre più rapidi ed efficienti, il tutto contribuendo al successo dei nostri clienti».

La sede di Budapest è stata scelta per il gran numero di talenti tecnici sviluppato dalle università regionali ungheresi in combinazione all’impegno e alla mentalità locali che mettono al centro il cliente. Anche la vicinanza del nuovo centro di assistenza ai mercati e i buoni collegamenti con tutti i principali vettori consentono una logistica rapida ed efficiente per il ritiro espresso e la restituzione di tutte le riparazioni.

Come affermato in merito alla nuova apertura da Hiroyuki Nishiuma, CEO di Panasonic Connect Europe: «Poco più di un anno fa abbiamo dato vita a una nuova e agile organizzazione progettata per rispondere rapidamente alle richieste dei nostri clienti in tutti i settori. La creazione del nostro secondo centro di assistenza a Budapest è un altro passo importante per mantenere questa promessa di combinare la nostra esperienza di prodotto con la nostra capacità di fornire soluzioni avanzate per aiutare le aziende a trasformare le loro operazioni per il futuro».