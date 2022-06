Commutatori di rete: Socomec firma una nuova centralina

Socomec lavora costantemente per ampliare e innovare la propria gamma di commutatori di rete ATyS e rispondere così a ogni tipo di esigenza. Dal “piccolo” commutatore manuale COMO CS (da 25 A a 100 A) al commutatore automatico ATyS P (fino a 3200 A), fino al commutatore di rete automatico ATyS d H (fino a 6300 A), la gamma di commutatori di rete Socomec copre, infatti, la quasi totalità delle applicazioni.

Continuità della distribuzione elettrica garantita

La nuova centralina ATyS C35 (in foto) rappresenta la soluzione ideale per pannelli ATS, ovvero in grado di comandare un dispositivo di commutazione separato.

L’ATyS C35 è una centralina di commutazione automatica che può essere utilizzata per comandare a distanza commutatori Socomec, ad esempio ATyS R, ATyS S e ATyS d M, oppure 2 contattori o interruttori automatici interbloccati.

I punti di forza di questa soluzione sono l’autoalimentazione integrata da entrambe le reti, la comunicazione RS485 e il display che permette di impostare tutti i parametri di configurazione e mostrare lo stato delle 2 reti e, più in generale, di tutto il sistema di commutazione.

La centralina ATyS C35 può essere montata sia su guida DIN che sulla porta del quadro, offrendo ampia flessibilità e consentendo l’ottimizzazione degli spazi.