Con Analog Devices dispositivi radio sempre più easy

Analog Devices ha presentato un chipset front-end 5G a onde millimetriche (mmW) che copre le bande di frequenza richieste, consentendo ai progettisti di ridurre la complessità e velocizzare il time-to-market di radio più piccole e versatili. Il chipset comprende quattro circuiti integrati altamente integrati e fornisce una soluzione completa per ridurre significativamente il numero di componenti necessari per le radio 5G da 24 a 47GHz.

Con l’accelerazione nell’implementazione del mmW 5G a livello globale, gli operatori stanno affrontando una maggiore pressione per ridurre i costi di rollout, mentre espandono il loro network footprint con radio più energeticamente efficienti, leggere e affidabili. Ciò richiede prodotti a banda larga altamente lineari, compatti ed efficienti in termini di consumi di potenza, che consentano il riutilizzo del design su più bande senza compromettere la qualità e le performance. Il chipset front-end mmW 5G di Analog Devices permette agli OEM di affrancarsi dal paradigma a banda stretta.

In questo ambito, le soluzioni concorrenti devono trovare un compromesso tra la difficoltà di esecuzione del progetto e le prestazioni sulla larghezza di banda a radiofrequenza (RF), gestendo spesso in outsourcing la produzione di parti fondamentali (fra l’altro di proprietà intellettuale) come packaging, test e modellizzazione termica.

Il nuovo chipset comprende due up/down converter (UDC) a canale singolo (1T1R) e due beamformer a 16 canali a doppia polarizzazione su processo CMOS avanzato. L’efficienza energetica e la potenza di uscita lineare fornita dai beamformer consentono di ridurre dimensioni, peso, potenza e costi nei progetti di phased array mmW rispetto alle soluzioni concorrenti. Gli UDC full-band con alto livello di pilotaggio eliminano la necessità di varianti di banda di frequenza e assorbono gli stage di pilotaggio per risparmiare sulla distinta dei materiali (BOM). Il chipset permette anche il funzionamento continuo delle funzioni di calibrazione del phased array online sul campo in aggiunta alla memoria non volatile (NVM) di fabbrica attraverso un IP brevettato. Questo permette agli OEM di superare i vincoli ereditati dai progetti NVM-only, limitati alla calibrazione di fabbrica, una tantum, del beamformer, che non è in grado di coprire le non idealità esterne ai circuiti integrati e si traduce in risultati di calibrazione sub-ottimali.

Il chipset front-end mmW 5G di Analog Devices include:

L’ADMV4828- beamformer a 16 canali che copre l’intera banda 24-29.5GHz in un singolo IC con potenza di uscita >12.5dBm al 3% EVM con una forma d’onda 400MHz 64QAM 5G NR con un consumo di soli 310mW / canale: analog.com/admv4828

L’ADMV4928- beamformer a 16 canali che copre l’intera banda da 37 a 43.5GHz in un singolo IC con potenza di uscita >11.5dBm al 3% EVM con una forma d’onda 400MHz 64QAM 5G NR con soli 340mW di consumo per canale: analog.com/admv4928

L’ADMV1128- UDC a banda larga da 24 GHz a 29,5 GHz con switch RF on-chip opzionale e ibrido, con modalità di moltiplicatore x2 /x4 LO e supporto IQ a banda base: analog.com/admv1128

L’ADMV1139- UDC a banda larga da 37 GHz a 50GHz per l’imminente arrivo dei 47GHz, così come le bande 5G NR da 37 a 43.5GHz, in un singolo IC con switch RF on-chip opzionale e ibrido, con supporto IQ a banda base: analog.com/admv1139

Con una lunga tradizione nelle soluzioni per la catena di segnale mmW, Analog Devices offre processi per la gestione della qualità e sviluppi di packages completamente in-house, consentendo agli ingegneri di realizzare rapidamente radio 5G affidabili, perfettamente ottimizzate e completamente personalizzabili.