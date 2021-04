L’esigenza di lavorare da remoto, combinata con la DAD, ha portato molte famiglie italiane negli ultimi sei mesi ad acquistare nuovi dispositivi, tablet e notebook in prima battuta, con una domanda crescente di sistemi Chromebook, particolarmente adatti per un utilizzo da parte dei ragazzi alle prese con la didattica a distanza per l’accessibilità, ovvero la combinazione di costo e prestazioni.

Una recente ricerca di mercato ha stimato un aumento del 22,5% nelle vendite di notebook nel 2020 rispetto al 2019, con oltre 200 milioni di macchine. Con oltre 29,6 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo, i sistemi Chromebook hanno rappresentato nel 2020 il 14,8% del totale delle vendite dei notebook a livello globale.

La stessa ricerca prevede nel 2021 un picco nella domanda di Chromebook pari a 40 milioni di unità, per una crescita stimata del 37% su base annua.

Western Digital propone le seguenti soluzioni di storage, certificate “Works With Chromebook”, per estendere lo spazio di archiviazione dei Chromebook.

· Scheda di memoria SanDisk Ultra microSD for Chromebook. Che si tratti di scuola, lavoro o tempo libero, la capacità fino a 256 GB (disponibile anche a 64GB e 128GB) è sufficiente per molte ore di video Full HDii e velocità di trasferimento fino a 120 MB/s per trasferire più rapidamente i contenuti.

· WD My Passport è invece una unità portatile e affidabile che si presenta con un nuovo design elegante che sta nel palmo di una mano. Offre tutto lo spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

La scheda microSD SanDisk Ultra for Chromebook e l’unità WD My Passport certificati “Works With Chromebook” sono disponibili per recensioni; se desidera testare uno dei due prodotti la invitiamo a contattarci. I prodotti saranno inviati a carico dell’ufficio stampa Western Digital in conto visione per un periodo di 2 settimane circa; al momento della restituzione sarà richiesto il ripristino delle condizioni iniziali, con eliminazione di qualsiasi dato caricato in fase di test.