Con Ecoflow un modo nuovo di accedere all’energia

Ecoflow, azienda specializzata nella produzione di power station portatili, mette a disposizione un modo nuovo di accedere all’energia, anche quando ci si trova fuori casa, con alcuni vantaggi in ottica di rispetto dell’ambiente.

E sceglie di farlo in occasione dell’imminente Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebrerà il prossimo 5 giugno per la cinquantesima volta. Istituita nel 1972 in occasione della prima Conferenza ONU in cui, a Stoccolma, si mise in luce l’importanza di trattare tematiche relative all’ambiente, il World Environment Day sottolinea l’esigenza di prestare attenzione alle proprie azioni quotidiane e quest’anno si focalizzerà in maniera particolare sulla necessità di vivere in modo sostenibile, in armonia con la natura.

E per Ecoflow uno degli ambiti in cui ognuno di noi può impegnarsi per vivere in maniera più sostenibile è sicuramente quello legato all’energia.

In tal senso:

– le power station dotate di tecnologia agli ioni di litio superano i generatori tradizionali, alimentati a benzina o gasolio e quindi molto più inquinanti, ed eliminano rumori ed emissioni nocive;

– i modelli EcoFlow rendono possibile l’utilizzo di energia rinnovabile, poiché sono ricaricabili tramite pannelli solari, e garantiscono quindi di soddisfare le esigenze di approvvigionamento energetico mantenendo un basso impatto sull’ambiente;

– si tende a pensare che qualsiasi device tecnologico abbia vita relativamente breve, incrementando l’accumulo dei cosiddetti e-waste. Ma grazie all’uso di un minor numero di materiali, all’utilizzo di batterie LFP e a un alto livello di ingegnerizzazione, i modelli EcoFlow sono in grado di superare la sfida del tempo, e quindi di evitare gli sprechi.

EcoFlow RIVER – 399€

EcoFlow RIVER è il modello il più compatto e leggero della gamma (solo 5 Kg e dimensioni poco più grandi di un tostapane) e grazie alle 9 porte può alimentare dispositivi fino a 1800 W con la modalità X-Boost attiva. Ha una capacità di 288Wh raddoppiabile fino a 576Wh con l’ausilio di una batteria extra, ed è il compagno ideale per chi ama fare esperienze nella natura o viaggi in camper o in tenda.

EcoFlow RIVER Pro – 799€

EcoFlow RIVER Pro offre fino a 720 Wh di potenza, pesa 7.6 Kg e con l’ausilio della batteria RIVER Pro Extra può arrivare a garantire una capacità di 1440 Wh. È la soluzione pensata per chiunque necessiti di alimentazione per lunghi periodi, adatta a chi viaggia o lavora in spazi all’aperto non dotati di corrente elettrica, anche per alimentare più dispositivi contemporaneamente: fino a 1800W attivando la modalità X-Boost.

EcoFlow DELTA Pro – 3.999€

Nominata da TIME tra le 100 migliori invenzioni del 2021, EcoFlow DELTA Pro è la prima batteria portatile per uso domestico: con una capacità di base di 3,6 kWh, espandibile fino a 25 kWh, rappresenta una soluzione portatile per l’alimentazione e lo stoccaggio di energia pulita, e in caso di emergenza può fornire alle famiglie energia di riserva per più giorni.