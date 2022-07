Con Mirror RGB lo Smart Retail diventa più sostenibile

Voilàp Digital, società specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni ‘Smart Retail’ integrate per le aziende e i brand di diversi settori, ha introdotto Mirror RGB nella gamma dei propri prodotti dedicati all’innovazione degli showroom.

Mirror RGB è una tecnologia studiata per consentire al cliente in negozio o in showroom di poter vedere attraverso un display la finitura di preferenza di un materiale di interior design, arredo o serramento e procedere a configurare digitalmente i propri spazi abitativi o lavorativi. Una soluzione che permette di avere subito una visione immediata, chiara e quanto più possibile realistica attraverso immagini dei prodotti a catalogo.

Come spiegato in una nota ufficiale alla stampa da Federico Caiumi, Ceo di Voilàp Digital: «La trasformazione digitale e l’inarrestabile sviluppo di questa ha portato inevitabilmente a concepire e realizzare store sempre più phygital. Le esigenze di un consumatore sempre più informato e abituato alle nuove tecnologie ma comunque convinto a non abbandonare completamente l’esperienza del negozio fisico ci guida necessariamente verso soluzioni ibride».

Mirror RGB si contraddistingue per versatilità e facilità d’applicazione. Permette infatti di replicare in digitale qualsiasi prodotto o campione materico disponibile in store. Appoggiando una finitura, un profilo o un accessorio sulla superficie di Mirror RGB si potrà visualizzarne in real-time ogni dettaglio estetico dando ai clienti la possibilità di configurare il loro serramento virtuale, ad esempio, mentre toccano con mano ogni elemento che lo caratterizza e che rientra nella campionatura disponibile.

Come ulteriormente puntualizzato: «La particolarità della tecnologia Mirror sta nel poter dare rappresentazione completa ad un prodotto avendo solo un piccolo campione fisico con il solo gesto di appoggiarlo sul dispositivo». La possibilità che Voilàp Digital offre con questa novità, ovvero quella di connettere il catalogo digitale con i campioni fisici, ovunque essi siano, è una voce di ottimizzazione di tempi e risorse importante per i brand, soprattutto in settori come quello dei Serramenti, delle Porte o più in genere dell’Arredamento che necessitano di ampi spazi fisici di stoccaggio dei prodotti a listino.

Mirror RGB contribuisce allo stesso tempo ad incrementare l’attrattività dei punti vendita fisici, resi più interattivi e capaci di fare vivere ai clienti un’esperienza di acquisto dai forti connotati digitali, senza però togliere loro la possibilità di ‘toccare con mano’ l’oggetto o il materiale di interesse.

Come aggiunto a chiusa da Caiumi: «Grazie alla tecnologia Mirror oltre a rendere immediatamente visibile su un display un campione fisico presente in negozio, possiamo anche e soprattutto riprodurlo nelle sue dimensioni reali e contestualizzarlo all’interno di quello che sarà lo spazio in cui verrà collocato dall’acquirente. Questo rappresenta un vantaggio duplice: per i retailer che in poco spazio possono disporre di molteplici campioni, anche proveniente da differenti filiali, e contribuire a ridurre l’impatto ambientale legato ad attività di logistica e distribuzione; per i clienti per l’immediatezza della rappresentazione del prodotto ‘finito’ in ogni dettaglio».