Hospitality: NCR Orderman si allea con Cambium Networks

NCR Orderman, specialista mondiale nel settore delle ordinazioni mobili, ha stretto una partnership con Cambium Networks. L’intesa permetterà di offrire soluzioni Wi-Fi ad alte prestazioni dedicate al settore alberghiero e della ristorazione, tra cui sistemi POS e palmari per la presa d’ordine e la fatturazione mobile. Oltre 55.000 ristoranti in tutto il mondo, infatti, sono dotati di un sistema Orderman. Con questa nuova soluzione, ristoranti e altri locali possono offrire un servizio veloce e efficiente grazie al Wi-Fi altamente affidabile di Cambium Networks che supporta i sistemi POS e i dispositivi mobili.

Il sistema di prenotazione wireless Orderman di NCR comprende terminali POS, sistemi di ordinazione portatili e tutti gli accessori che consentono alle aziende del settore alberghiero di prendere e inoltrare gli ordini ed eseguire poi la fatturazione, con la massima rapidità ed efficienza. Grazie alla stampa delle fatture per il cliente direttamente al tavolo e alla semplificazione dell’elaborazione degli ordini, i locali sono in grado di garantire liveli elevati di soddisfazione degli ospiti, migliorando al contempo la produttività e l’efficienza. Ovviamente un’infrastruttura Wi-Fi costantemente affidabile è fondamentale per ottenere tutti i vantaggi del sistema NCR Orderman.

NCR Orderman utilizzava in precedenza trasmissioni radio a 433 MHz per l’infrastruttura di comunicazione. Sfruttando invece la tecnologia Wi-Fi, una rete può supportare l’accesso degli ospiti e allo stesso tempo fornire una connettività sicura e affidabile per i sistemi POS del locale. NCR Orderman ha quindi sviluppato nuovi palmari con capacità Wi-Fi e offre anche servizi Wi-Fi completi. Per questa soluzione di rete, l’azienda utilizza esclusivamente access point Wi-Fi 6 , switch Ethernet cnMatrix™ e soluzioni di gestione cloud cnMaestro™ forniti da Cambium Networks.

Progettazione, installazione e manutenzione come pacchetto completo

NCR Orderman offre alle aziende di ristorazione e ai rivenditori un pacchetto completo di soluzioni Wi-Fi. Questo include non solo l’ampio portafoglio di dispositivi come palmari e sistemi POS, ma anche il test di una rete Wi-Fi esistente (WiFine Service) o la pianificazione di una nuova infrastruttura (Wi-Fi Site Survey). Sulla base di queste analisi, NCR Orderman può anche realizzare l’implementazione. Il portafoglio di NCR Orderman comprende anche l’assistenza in caso di problemi e la manutenzione. Sono stati creati numerosi modelli di configurazione per i ristoranti, resi disponibili nel sistema di gestione Cambium Networks cnMaestro, per consentire di creare rapidamente un progetto di copertura su misura per l’azienda.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Philipp Schmidt, Product Manager di NCR Orderman: «Siamo molto soddisfatti della partnership con Cambium Networks. I punti di accesso Wi-Fi facilitano notevolmente il lavoro nel settore dell’Hospitality. Cambium Networks offre una connettività di alta qualità che garantisce un solido business case. La soluzione ha un’eccellente qualità di roaming e risponde alle nostre esigenze e a quelle dei nostri clienti. I punti di accesso Wi-Fi sono potenti, flessibili e perfettamente compatibili con i nostri nuovi palmari Orderman9. Al momento offriamo la soluzione di rete ai nostri clienti nella regione DACH. In futuro è prevista l’espansione all’intera regione europea. Inoltre, stiamo attualmente lavorando all’integrazione del cloud Orderman con cnMaestro, che amplierà ulteriormente le capacità di monitoraggio e di servizio di Orderman».