Creative: nuove cuffie Outlier Free

Creative Technology ha annunciato Creative Outlier Free Pro+ e Creative Outlier Free+, le ultime cuffie a conduzione ossea che si uniscono all’amatissima serie Outlier. Basandosi sulle fondamenta dei suoi predecessori, queste ultime cuffie offrono un’esperienza di ascolto ad orecchio aperto elevata con una migliore precisione e un’efficienza di conduzione del suono ottimale attraverso gli innovativi trasduttori regolabili che si adattano ai contorni unici delle orecchie. Con la possibilità di personalizzare la vestibilità, è possibile ora godere di comfort e stabilità senza pari, consentendo di concentrarsi sulla musica o sulle chiamate senza distrazioni. Insieme a un’ulteriore gamma di opzioni di colori vivaci, queste ultime versioni Plus aggiungono un tocco giocoso e colorato alla vita quotidiana.

Per Creative Outlier Free+, gli utenti possono scegliere tra la classica ma elegante combinazione di grigio ardesia scuro e nero opaco o fare una figura di grande impatto con la vivace fusione di grigio ardesia scuro e verde lime. Creative Outlier Free Pro+, invece, è disponibile nelle combinazioni blu notte e nero opaco o blu notte e arancio fuoco. Con queste opzioni di colore aggiuntive, è possibile ora abbinare le proprie cuffie al proprio stile personale.

Progettate per uno stile di vita attivo, queste cuffie a conduzione ossea sono costruite per resistere agli elementi. Creative Outlier Free+ ha una classificazione di resistenza all’acqua IPX5, mentre Creative Outlier Free Pro+ ha una classificazione di impermeabilità IPX8 e una memoria integrata da 8 GB, permettendo agli utenti di godere di una totale libertà di riproduzione audio durante la corsa, il ciclismo e persino il nuoto. Insieme a una connettività Bluetooth® 5.3 e una durata della batteria estesa fino a 10 ore, queste cuffie sono i compagni perfetti, offrendo un’incredibile performance audio in qualsiasi ambiente.

E non è tutto: Creative lancerà anche una versione mini delle cuffie a conduzione ossea ad agosto 2023 che sarà adatta a pre-adolescenti e adolescenti, consentendo loro di ascoltare i brani preferiti e sperimentare un audio di qualità con una vestibilità comoda.

Prezzi e Disponibilità

Creative Outlier Free+ ha un prezzo di €99,99 ed è disponibile sul sito ufficiale

Creative Outlier Free Pro+ ha un prezzo di €129.99 ed è disponibile sul sito ufficiale