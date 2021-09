Cresce a 18TB la capacità degli hard disk Toshiba

Toshiba Electronics Europe amplia le serie di hard drive NAS N300 e X300 Performance con i nuovi modelli da 18TB. Entrambi i nuovi drive integrano la rivoluzionaria tecnologia Flux Control – Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR), annunciata all’inizio di quest’anno.

Con FC-MAMR viene utilizzato uno “Spin Torque Oscillator” (STO) per controllare meglio e concentrare in modo più efficace il flusso magnetico generato nella testina di scrittura degli hard disk (HDD). Il flusso più mirato garantisce una scrittura più accurata che porta a un’area magnetica più piccola per bit e a densità dati più elevate rispetto alla precedente generazione di HDD CMR.

L’uso della tecnologia FC-MAMR ha permesso di aumentare la densità delle unità del 12,5% – aggiungendo così 2TB per disco alla capacità dei precedenti modelli Toshiba da 16TB. Le nuove unità N300 e X300 sono disponibili nel formato standard da 3,5 pollici, ma utilizzano il design proprietario a 9 dischi a elio. Le avanzate tecniche di saldatura laser di Toshiba mantengono l’elio sigillato all’interno.

La serie N300 è ottimizzata per le applicazioni di archiviazione NAS (Network Attached Storage) e di cloud storage privato per uffici domestici e piccole imprese, con un massimo di 8 alloggiamenti per unità. Queste unità offrono prestazioni a 7200 rpm e hanno sensori RV integrati per compensare gli effetti delle vibrazioni rotazionali. Progettati per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e con un failure rate (MTTF) di 1,2 milioni di ore, possono raggiungere un carico di lavoro fino a 180TB/anno.

Destinate a PC e workstation desktop di fascia alta, console di gioco e apparecchiature multimediali domestiche, le unità della serie X300 offrono prestazioni a 7200 rpm. I sistemi di stabilizzazione delle unità migliorano l’affidabilità operativa, mentre la tecnologia cache del gruppo Toshiba ottimizza l’allocazione della cache durante la lettura/scrittura, per fornire prestazioni di alto livello in tempo reale.

Le unità della serie N300 hanno una garanzia di 3 anni, mentre le unità della serie X300 di 2 anni. I nuovi modelli N300 e X300 da 18TB saranno disponibili a partire dal quarto trimestre del 2021.