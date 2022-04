Cresce la famiglia di MFP TASKalfa

Kyocera Document Solutions Italia, specialista nelle soluzioni documentali per l’ufficio, ha presentato due nuovi sistemi monocromatici A3, i multifunzione TASKalfa MZ3200i e MZ4000i.

I nuovi sistemi, l’aggiornamento di una serie di prodotti di grande successo, offrono miglioramenti significativi sotto molti punti di vista: produttività, sicurezza, facilità d’uso e impatto ambientale.

Sono la scelta ideale per gli ambienti di lavoro che desiderano innovare i processi documentali, incrementando l’efficienza e l’operatività in ufficio, ma allo stesso tempo richiedono sistemi affidabili, economicamente vantaggiosi e aggiornati secondo i nuovi requisiti ambientali. Si adattano a grandi aziende così come a gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.

La gestione di volumi di stampa significativi è garantita dalla capacità massima della carta, fino a 4.100 fogli, in differenti formati, nonché da lunghi cicli di lavoro supportati dall’adozione di componenti a lunga durata, che assicurano bassa manutenzione, efficienza operativa, sostenibilità ed economicità agli uffici smart.

Queste caratteristiche, unite a una qualità dell’immagine superiore grazie alla risoluzione 1200×1200, a una velocità di stampa da 32ppm e 40ppm, per volumi mensili fino a 7.000 stampe, e un elevato livello di compatibilità degli accessori, garantiscono una produttività superiore e un alto livello di affidabilità, oltre che economie globali.

Nuove funzioni di Intelligenza Artificiale (AI) contribuiscono all’aumento della produttività, mentre un’interfaccia utente completamente rinnovata facilita e velocizza l’utilizzo dei sistemi.

Per supportare il lavoro in mobilità, l’accesso alle informazioni da remoto è garantito grazie alle applicazioni Mopria, Airprint, NFC, Mobile Print e WiFi Direct, che consentono la distribuzione dei documenti da dispositivi mobili al multifunzione e l’invio di documenti direttamente al device in memoria o all’indirizzo e-mail.

Il tutto in totale sicurezza, in quanto la riservatezza e la protezione dei dati sono garantite da funzioni standard di stampa protetta e privata e dal Data Security Kit, nonché da policy di accesso controllate dall’amministratore di sistema. Sono stati applicati miglioramenti della sicurezza sostanziali come TPM, RTIC, avvio protetto e funzionalità di crittografia e sovrascrittura dati standard. Alla configurazione standard sono state inoltre aggiunte nuove caratteristiche quali Online Certificate Status Protocol, Automatic Update Certification, TLS 1.3 e S / MIME, Allowing List e firma digitale, che contribuiscono a rafforzare la sicurezza dei dispositivi, permettendo agli utenti di essere conformi al GDPR (General Data Protection Regulation).