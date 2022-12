Cresce la serie Satellite Pro C di Dynabook

Dynabook ha annunciato l’estensione della serie Satellite Pro C con l’arrivo del Satellite Pro C40-K da 14” e del Satellite Pro C50-K da 15,6”.

Entrambi i modelli sono dotati dei più recenti processori Intel® Core™ di 12a generazione e sono stati progettati per combinare prestazioni e produttività con uno stile contemporaneo, a un prezzo accessibile. Insieme al Satellite Pro C30-K da 13″, la serie Satellite Pro C è la soluzione ideale per le PMI e il settore dell’istruzione, che da oggi avranno a disposizione una gamma ancora più vasta per soddisfare le proprie esigenze.

Come spiegato da Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe: «Siamo entusiasti di ampliare la nostra serie Satellite Pro C con nuovi dispositivi, che offrono una combinazione di innovazione e stile elegante, a un prezzo accessibile. Questi nuovi modelli dimostrano che anche dispositivi entry-level possono soddisfare una serie di esigenze in termini di design, prestazioni e funzionalità, senza dover investire un budget elevato. I modelli C40-K e C50-K si adattano perfettamente a contesti di lavoro e di studio ibridi, garantendo agli utenti produttività, connettività e sicurezza, ovunque ne abbiano bisogno».

Progettati pensando alla mobilità e al design

I Satellite Pro C40-K e C50-K vantano una struttura sottile e leggera, per agevolare la mobilità, in un moderno ed elegante color blu scuro. Il C40-K ha uno spessore di soli 18,75 mm e un peso a partire da 1,36 kg, il C50-K, invece, ha uno spessore di 18,95 mm e un peso a partire da 1,52 kg. Inoltre, per garantire la massima sicurezza, lo chassis, la tastiera e il click pad hanno un rivestimento antibatterico che riduce la diffusione di batteri potenzialmente dannosi fino al 99,9%¹.

Prestazioni e connettività di tutto rispetto

I nuovi dispositivi non scendono a compromessi in termini di prestazioni potenti e capacità di connettività, nonostante il loro prezzo accessibile. Grazie ai più recenti processori Intel® Core™ di 12a generazione, abbinati a memoria DDR4 3200MHz fino a 32GB e a opzioni di archiviazione SSD PCIe fino a 1TB², lavoratori e studenti potranno affrontare le attività più impegnative, assicurando la massima continuità indipendentemente da dove si trovano. I dispositivi sono inoltre dotati di batterie a 3 celle da 45Wh per un’autonomia di quasi otto ore, in modo da consentire agli utenti di svolgere le proprie attività senza la necessità di un cavo di alimentazione³.

I notebook C40-K e C50-K sono stati progettati pensando alla collaborazione e alla produttività. Il display può, infatti, essere aperto a 180 gradi, per consentire a studenti e lavoratori di poter collaborare facilmente. Inoltre, i due dispositivi offrono una serie di porte, tra cui una multifunzionale USB 3.2 Type-C che permette di caricare, visualizzare, connettere e trasferire dati, e altre tre porte USB 3.2 Type-A che consentono agli utenti di collegare rapidamente altre periferiche. Altre funzioni di connettività includono una porta HDMI, un connettore RJ45 e uno slot per schede Micro SD. Grazie al WiFi 6 802.11 AX, sarà possibile usufruire di una serie di potenti opzioni wireless, a supporto dell’esperienza ibrida.

L’ultima estensione della gamma Satellite Pro C consente a colleghi e studenti di rimanere in contatto, grazie a strumenti audiovisivi e per videoconferenze di qualità superiore. Lo schermo HD o FHD antiriflesso offre un’impeccabile esperienza visiva a tutto schermo supportata dal design a cornice sottile che ottimizza l’area del display. La webcam HD è accompagnata da altoparlanti stereo per videoconferenze chiare, mentre uno slot per cuffie/microfono esterno consente agli utenti di collegarsi in caso di necessità. Le funzioni integrate di cancellazione del rumore Realtek™ AI rimuovono i suoni indesiderati di sottofondo sia per l’utente che per gli altri partecipanti alle riunioni, per offrire un’esperienza audiovisiva di qualità anche in ambienti rumorosi.

Sicurezza avanzata per le PMI e le scuole

Con la crescente diffusione delle minacce alla sicurezza informatica, molte aziende e istituti scolastici sono alla ricerca di dispositivi end-point affidabili e sicuri. I nuovi Satellite Pro rispondono a queste esigenze offrendo robuste funzioni di sicurezza, come il Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 basato sul firmware, che consente di crittografare le informazioni sul dispositivo, riducendo così al minimo il rischio di violazione dei dati.

Un’efficace autenticazione biometrica è garantita da una fotocamera integrata opzionale per il riconoscimento facciale o da un lettore biometrico di impronte digitali. L’otturatore della webcam offre una maggiore privacy ed entrambi i dispositivi sono dotati di uno slot per il blocco di sicurezza per un maggior livello di protezione.

¹ Testato da Japanese Industrial Standards (Z 2801)

² A seconda del modello e della configurazione.

³ Misurato con Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark è un marchio registrato di Business Applications Performance Corporation