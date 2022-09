Cresce l’offerta Canon per il lavoro ibrido

Canon ha annunciato importanti innovazioni al proprio portfolio di multifunzioni imageRUNNER ADVANCE DX, imageRUNNER, i-SENSYS X e imagePRESS, pensate per supportare le aziende di qualsiasi dimensione nel mondo del lavoro ibrido. Mentre le aziende cercano di perfezionare nuove strategie di organizzazione, gli ambienti di lavoro si trasformano. I grandi uffici con molteplici divisioni non sono più la norma e molte aziende ridimensionano le proprie sedi e consolidano nuovi processi per includere una varietà di ambienti di lavoro.

In tal senso, Canon ha potenziato il suo ecosistema di soluzioni per la trasformazione digitale con numerose novità:

Le nuove serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800 e imageRUNNER 2700 offrono gli stessi elevati livelli di connettività, produttività, sostenibilità, sicurezza e facilità di manutenzione dei sistemi multifunzione A3 già in commercio, ma in un formato più compatto con una più ampia gamma di opzioni di output. La compatibilità con una maggiore varietà di supporti, il miglioramento della capacità di pinzatura e l’ingombro ridotto, che agevola il trasporto e l’immagazzinamento, rendono i nuovi modelli ancora più funzionali. Inoltre, la nuova gamma offre un eccellente livello di gestione del dispositivo grazie alla facilità delle procedure di installazione e manutenzione, garantendo un’esperienza perfetta in ogni tipo di ambiente di lavoro.

Le nuove serie e offrono gli stessi elevati livelli di connettività, produttività, sostenibilità, sicurezza e facilità di manutenzione dei sistemi multifunzione A3 già in commercio, ma in un formato più compatto con una più ampia gamma di opzioni di output. La compatibilità con una maggiore varietà di supporti, il miglioramento della capacità di pinzatura e l’ingombro ridotto, che agevola il trasporto e l’immagazzinamento, rendono i nuovi modelli ancora più funzionali. Inoltre, la nuova gamma offre un eccellente livello di gestione del dispositivo grazie alla facilità delle procedure di installazione e manutenzione, garantendo un’esperienza perfetta in ogni tipo di ambiente di lavoro. La serie i-SENSYS X C1333 è l’ultima nata del portfolio A4 a colori Canon. Questi dispositivi più compatti assicurano una produttività, una user experience e una sicurezza migliori. Grazie al nuovo design, gli utenti possono ora usufruire di funzioni di stampa e scansione più veloci in dispositivi più piccoli e leggeri. La stampa ad elevata qualità su un’ampia gamma di supporti, tra i quali il formato A6 e la stampa A5 fronte-retro, rende questi dispositivi un componente affidabile e versatile per qualsiasi parco macchine misto.

La serie è l’ultima nata del portfolio A4 a colori Canon. Questi dispositivi più compatti assicurano una produttività, una user experience e una sicurezza migliori. Grazie al nuovo design, gli utenti possono ora usufruire di funzioni di stampa e scansione più veloci in dispositivi più piccoli e leggeri. La stampa ad elevata qualità su un’ampia gamma di supporti, tra i quali il formato A6 e la stampa A5 fronte-retro, rende questi dispositivi un componente affidabile e versatile per qualsiasi parco macchine misto. La nuova serie imagePRESS C270 offre un’elevata velocità di scansione e una user experience coerente con tutto il portfolio Workspace di Canon. I dispositivi coniugano funzionalità e connettività con la stampa creativa di qualità professionale, consentendo alle aziende di promuovere la stampa in-house con la realizzazione di brochure, direct mail, cataloghi e altro.

La nuova serie offre un’elevata velocità di scansione e una user experience coerente con tutto il portfolio Workspace di Canon. I dispositivi coniugano funzionalità e connettività con la stampa creativa di qualità professionale, consentendo alle aziende di promuovere la stampa in-house con la realizzazione di brochure, direct mail, cataloghi e altro. Grazie al software avanzato per la gestione della stampa e della scansione, uniFLOW Online, gli utenti possono sfruttare la potenza del cloud per connettere l’intero parco macchine attraverso molteplici ambienti di lavoro. La soluzione software integrata potenzia la collaborazione supportando gli ambienti con parchi macchine misti, multibrand, così che le aziende possano garantire una gestione ottimale e sicura dei documenti attraverso la perfetta sinergia tra le nuove soluzioni Canon e i dispositivi preesistenti nella loro infrastruttura.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hiro Imamura, Vicepresidente, Marketing & Innovation, Digital Printing & Solutions di Canon Europe: «Gli ultimi anni ci hanno dimostrato che il lavoro ibrido assume significati diversi a seconda delle esigenze delle persone. Mentre i dipendenti preferiscono lavorare in uffici centralizzati, in spazi condivisi o a casa, la flessibilità è diventata la parola d’ordine per molte nuove strategie di lavoro. Per questo, aziende di qualsiasi dimensione hanno mostrato una crescente necessità di soluzioni in grado di supportare i dipendenti in qualsiasi momento, ovunque stiano lavorando. La possibilità di accedere ai documenti e di poterli condividere in tutti gli ambienti di lavoro è una necessità nell’odierno mondo lavorativo; la digitalizzazione e le funzionalità cloud del nostro portfolio consentono agli utenti di restare in contatto, mantenendo inalterata la loro produttività e sicurezza. Tuttavia, il lavoro ibrido è un concetto in costante mutamento e le nuove soluzioni presentate confermano ancora una volta il nostro impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti».