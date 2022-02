Cresce l’offerta tablet di WEROCK

Con il Rocktab S208, WEROCK Technologies presenta un nuovo tablet per lavorare in condizioni operative difficili. Con un display luminoso e resistente ai graffi, la resistenza allo standard militare MIL-STD-810G e la resistenza all’acqua e alla polvere secondo IP67, il Rocktab S208 è ideale per il lavoro all’aperto. Allo stesso tempo, il tablet leggero nasconde la tecnologia più recente.

Il Rocktab S208 è adatto all’uso interno ed esterno. Sfida gli ambienti difficili ed è progettato per lavorare su macchine, attrezzature tecniche e all’aria aperta. Il robusto tablet industriale da 8″ ha un display luminoso e resistente ai graffi con un touch screen compatibile con i gesti, può resistere a cadute da un’altezza di oltre 1,2 metri e resiste a temperature da -10 a +50 gradi Celsius. La resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle cadute, così come la resistenza all’acqua e alla polvere secondo la norma IP67, permettono all’ultimo nato di caratterizzarsi in qualsiasi circostanza. Tuttavia, il Rocktab S208 pesa solo 680 grammi e ha una profondità di soli 21 mm, che permette un lavoro ergonomico e un uso professionale in condizioni difficili.

Tablet Rocktab S208: nuovo anche all’interno

Per un lavoro veloce ed efficiente, ha il processore MediaTek Helio P60, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria integrata (espandibile fino a 640 GB) e una batteria da 22 Wh per un’autonomia fino a otto ore. Così, gestisce una giornata di lavoro completa senza sforzo e senza carica intermedia della batteria. Nei processi logistici, l’utente è supportato da un potente scanner di codici a barre 2D opzionale. La connessione a dispositivi di misurazione, stampanti, scanner o cuffie è realizzata tramite porte USB 2.0 e USB C, nonché un’interfaccia Bluetooth 4.2. Inoltre, il tablet industriale ha una fotocamera posteriore da 13 megapixel e un GPS integrato per il posizionamento. Docking station e altri accessori sono disponibili per adattamenti più individuali al posto di lavoro.

Per l’integrazione nell’ambiente di lavoro, il nuovo tablet è collegato con WLAN 802.11 a/b/g/n/ac a doppia banda. Inoltre, non solo è abilitato NFC, ma anche certificato per SOTI MobiControl. Questo permette una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente di sistema, supportando un lavoro veloce ed efficiente. Sulla strada, un modulo 4G LTE integrato assicura una connessione ininterrotta. L’ultimo nato è equipaggiato con Android 11 che include i servizi di Google Mobile, rendendo il Rocktab S208 all’avanguardia e comodo per scaricare numerose applicazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies GmbH: «Il nuovo Rocktab S208 è un grande passo avanti per fornire alle aziende con budget limitati una tecnologia robusta per i loro dipendenti. Ha un rapporto qualità-prezzo particolarmente forte ed è quindi particolarmente interessante per i servizi di emergenza, gli artigiani e le piccole e medie imprese. Perché nonostante il suo prezzo accessibile, il Rocktab S208 non ha meno capacità, ma invece di più. Con il suo guscio robusto e un nucleo di tecnologia all’avanguardia, è adatto per un uso quotidiano potente ed efficiente in qualsiasi condizione».

Il Rocktab S208 è disponibile immediatamente attraverso le vendite dirette o i partner di distribuzione.