Canon annuncia l’ampliamento delle sue gamme di stampanti i-SENSYS e MAXIFY a supporto di uffici domestici e spazi di lavoro condivisi

Canon annuncia l’ampliamento delle sue pluripremiate gamme di stampanti i-SENSYS e MAXIFY con l’aggiunta di nuovi modelli, tra i quali la prima stampante MAXIFY dotata di serbatoi MegaTank ricaricabili.

Per far fronte alle mutevoli esigenze dei clienti e degli ambienti di lavoro, Canon è in prima linea nel fornire nuove e innovative soluzioni. Sia i-SENSYS MF832Cdw che i modelli MAXIFY GX6050 e GX7050 sono stati infatti progettati pensando alla produttività, alla collaborazione e all’efficienza, e sono pertanto ideali per un’ampia gamma di applicazioni e spazi di lavoro.

Queste novità dell’ampio portfolio Canon assicurano alle aziende prodotti in grado di soddisfare le loro esigenze, indipendentemente dallo scenario lavorativo: smart working, coworking o piccoli uffici.

Obiettivo i-SENSYS e MAXIFY: potenziare la produttività

Piccoli uffici e hub condivisi sono sempre più diffusi, per cui le aziende hanno bisogno di tutte le funzionalità di un dispositivo di fascia alta per un numero di utenti più concentrato. In risposta a questo nuovo trend, i-SENSYS MF832Cdw dispone di una tecnologia laser a colori di qualità superiore per la realizzazione immediata di stampe dall’aspetto professionale. Con velocità di stampa a colori fino a 38 ppm e velocità di scansione fino a 150 ipm, questo modello è il più veloce della gamma, in grado di gestire elevati volumi di produzione. La capacità massima di 2.300 fogli riduce il tempo normalmente dedicato alla gestione della carta, mentre lo schermo touch da 17,8 cm è stato progettato per garantire la massima semplicità d’uso con una serie di tasti rapidi e funzioni di personalizzazione. Grazie alla compatibilità con i formati A4, A5, A5R e A6, i-SENSYS MF832Cdw è la soluzione ideale per gli uffici di piccole dimensioni.

Anche i modelli MAXIFY GX6050 e GX7050 offrono elevate velocità di stampa e scansione per una qualità professionale grazie al sistema d’inchiostro a pigmenti a quattro colori, racchiuso in un design desktop compatto. Questi due modelli sono i primi nella loro gamma a essere dotati di serbatoi d’inchiostro MegaTank ricaricabili autonomamente e con semplicità. La facilità d’uso è invece assicurata dallo schermo touch LCD personalizzabile da 6,9 cm. I tempi di inattività sono ridotti al minimo grazie alla possibilità di stampare fino a 14.000 pagine a colori con un unico set di flaconi d’inchiostro incluso nella confezione e grazie all’elevata capacità di carico carta fino a 600 fogli.

La cartuccia di manutenzione sostituibile dall’utente elimina l’esigenza di inviare la stampante a un centro di assistenza. A dimostrazione dell’impegno di Canon nel creare tecnologie che sono sempre un passo avanti rispetto alle esigenze del cliente, entrambi i dispositivi MAXIFY sono ora compatibili con diverse tipologie di supporti, che spaziano dalle buste ai banner (1,2 m). I nuovi modelli MAXIFY GX con serbatoi ricaricabili sono l’ideale per rispondere alle esigenze di una serie di attività lavorative che necessitano di una stampante compatta da utilizzare in piccoli spazi condivisi, come per esempio punti vendita al dettaglio, studi medici, istituti scolastici, cliniche e settore immobiliare.

Collaborare ovunque, via app, e al sicuro dalle minacce

Con l’evoluzione del lavoro ibrido, i dispositivi per ufficio devono offrire soluzioni collaborative per gli utenti che hanno esigenza di stampare in movimento. i-SENSYS MF832Cdw e MAXIFY GX6050/GX7050 offrono connettività intelligente insieme a opzioni di utilizzo, gestione e monitoraggio remoto per le aziende che non si fermano mai. Gli utenti di MAXIFY GX6050/GX7050 possono stampare, acquisire, copiare e collegarsi al cloud tramite l’app Canon PRINT e godere della compatibilità con le piattaforme software e tecnologiche esistenti, quali AirPrint e Mopria.

i-SENSYS MF832Cdw è inoltre compatibile con Universal Print di Microsoft per la stampa da cloud semplice e sicura e flussi di lavoro documentale ottimizzati. Il nuovo dispositivo è dotato di una gamma di funzioni di sicurezza che lo rendono perfetto anche per gli ambienti più esigenti come il settore bancario, sanitario e finanziario. McAfee Embedded Control monitora continuamente il sistema alla ricerca di minacce, mentre una serie di funzionalità di autenticazione contribuiscono al miglioramento della sicurezza del dispositivo.

Con Canon costi di stampa imbattibili

Le aziende di tutte le dimensioni stanno operando con budget limitati e hanno bisogno che i loro investimenti nella stampa durino il più a lungo possibile. Le stampanti Canon, affidabili e a risparmio energetico, ottimizzano l’uso della carta e dei materiali di consumo in ogni fase del processo, mentre la funzione di spegnimento programmato di i-SENSYS MF832Cdw ne garantisce il funzionamento sempre efficiente.

Per gli utenti che hanno esigenza di realizzare elevati volumi di stampa, la tecnologia MegaTank integrata nei modelli MAXIFY offre un utilizzo efficiente delle risorse e garantisce un risparmio di circa l’85% sul costo totale di gestione, con Canon MegaTank rispetto alle 10 migliori stampanti a getto d’inchiostro e laser.

Il basso costo per pagina e l’elevata resa dei flaconi d’inchiostro riducono in modo significativo l’esigenza di ricarica. Inoltre, la modalità Risparmio riduce il consumo di inchiostro consentendo alle aziende di incrementare la resa del 50% rispetto alle modalità di stampa standard e di stampare fino 21.000 pagine. Il ridotto fabbisogno energetico del dispositivo inkjet si traduce in una riduzione del consumo elettrico e del costo generale di esercizio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giuseppe D’Amelio, Marketing Director Document Solutions di Canon Italia: «La realtà ibrida del lavoro in ufficio e da remoto continuerà a evolvere nei prossimi mesi, e l’impegno di Canon è costante affinché la sua tecnologia evolva di pari passo. Queste nuove stampanti sono il chiaro riconoscimento delle mutate necessità dei nostri clienti e, allo stesso tempo, confermano il nostro impegno volto a offrire una soluzione a ogni possibile esigenza, che si tratti di un singolo utente in un ufficio domestico o di dipendenti che collaborano in un ambiente ibrido o un hub. Siamo certi che i nostri clienti possano, ancora una volta, godere di tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia superiore di Canon, in modo da sfruttare al meglio il loro investimento per configurare un ambiente ufficio a prova di futuro».