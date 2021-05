Poly presenta Voyager Focus 2, l’ultima novità della famosa gamma di cuffie Poly Bluetooth stereo. Le Voyager Focus 2 sono cuffie wireless intelligenti, intuitive e facile da usare, che offrono un suono incredibile grazie alla combinazione della tecnologia Acoustic Fence di nuova generazione di Poly con la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, che aiuta a concentrarsi solo su ciò che importa.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da John Lamarque, vice presidente e direttore generale dell’area di voice collaboration & professional headset di Poly: «In questa nuova era del lavoro agile, nella quale il rumore di fondo proviene da diverse fonti, abbiamo pensato che era importante creare una specie di muro virtuale del suono offrendo agli utenti una ‘zona di concentrazione’ grazie alle nuove cuffie Voyager Focus 2. Le cuffie Voyager Focus 2 dispongono di tre livelli di ANC ibrido per fare in modo che chi le usa si concentri solo sulla chiamata, mentre chi sta dall’altra parte ascolti chiaramente la conversazione, grazie ai nostri microfoni con alte prestazioni e alla tecnologia Acoustic Fence di Poly. Questa è una cuffia di elevata qualità, che offre il comfort necessario per rimanere concentrati tutto il giorno».

Con le cuffie Poly un suono straordinario

Chi utilizza le nuove cuffie Voyager Focus 2 sa che chi sta dall’altra parte ascolta perfettamente la sua voce e non i rumori sottostanti. I microfoni di alta qualità di Poly, con cancellazione del rumore e tecnologia Acoustic Fence, permettono di ridurre al massimo i disturbi e le distrazioni, per offrire conversazioni cristalline.

L’avanzata tecnologia ANC ibrida di Poly dispone di tre impostazioni – alta, media e spenta – in modo da poter scegliere il giusto livello a seconda della situazione. Inoltre, le cuffie hanno una pratica custodia per fare in modo che sia più facile averle sempre a portata di mano.

Prestazioni professionali

Le Voyager Focus 2 sono cuffie intelligenti, pensate per ridurre al massimo le preoccupazioni di chi le usa. La funzione Dynamic Mute Alert avvisa se si parla con il mute attivato, mentre un LED all’esterno del padiglione lampeggia per indicare quando si sta comunicando.

Altri sensori intelligenti permettono di rispondere alle chiamate, riprodurre o mettere in pausa la musica, mentre il braccetto del microfono intelligente cambia automaticamente la ricezione vocale da sinistra a destra, a seconda di come si indossano le cuffie. Inoltre la funzione mute si attiva automaticamente quando il braccetto del microfono è sollevato per garantire il massimo controllo di ogni chiamata.

Più tempo di conversazione

Poly ha migliorato le caratteristiche delle cuffie della famosa a gamma Voyager Focus non solo aumentando la durata della batteria rispetto ai modelli anteriori, ma offrendo anche l’opzione del collegamento con cavo USB in caso di necessità. La batteria offre una maggiore autonomia di conversazione, arrivando fino a 19 ore.

Un dispositivo che si adatta ai differenti modi di lavorare

Le cuffie Poly Voyager Focus 2 sono disponibili in due diversi modelli per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Il modello Voyager Focus 2 UC si collega a smartphone e PC/Mac tramite la nuova chiavetta USB BT700 di Poly, che, con un formato ultra compatto, garantisce una connessione audio più stabile e una portata maggiore, per consentire a chi la usa di allontanarsi dal dispositivo pur rimanendo connesso.

Questa versione dispone anche di una comoda base di ricarica per garantire che le cuffie siano sempre pronte all’uso e sia più facile riporle sulla scrivania.

Invece, per coloro che hanno bisogno di connettersi a più dispositivi durante la giornata di lavoro, il modello Voyager Focus 2 Office si connette a telefoni da scrivania, smartphone e computer. La versione Office si carica costantemente sulla base quando le cuffie non si usano, in modo che siano sempre pronte per le chiamate. Inoltre, le cuffie possono funzionare anche con il cavo quando questo si collega alla porta USB del computer.

Certificazione Microsoft Teams Open Office

Le Voyager Focus 2 hanno ottenuto la certificazione per microfoni premium di Microsoft Teams Open Office grazie al microfono con cancellazione del rumore ottimizzato con la tecnologia Acoustic Fence di Poly, che garantisce la privacy delle conversazioni. Queste cuffie sono certificate Microsoft Teams e dispongono di un pulsante specifico per Teams che permette l’accesso immediato all’applicazione.

Inoltre, per poter soddisfare tutte le esigenze di collaborazione e comunicazione, le Voyager Focus sono già pronte per l’utilizzo con Zoom.

Per Mohamed Alaa Saayed, manager del settore ICT e membro del Connected Work Group di Frost & Sullivan: «I dipendenti hanno bisogno di lavorare in maniera flessibile, potendo concentrarsi e collegarsi ovunque, e le cuffie Voyager Focus 2 rispondono a tutte queste esigenze. La tecnologia Acoustic Fence di Poly e l’avanzato sistema ANC ibrido sono caratteristiche premium che migliorano non solo l’esperienza dell’utente, ma anche quella degli interlocutori, fornendo un audio professionale di massima qualità».

Compatibile con Poly+ e Poly Lens

Per una maggiore comodità, le Voyager Focus 2 sono compatibili con Poly Lens, il servizio di supporto per dispositivi di uso personale, che facilità il lavoro dei responsabili IT quando devono risolvere problemi e gestire i dispositivi da remoto. Le cuffie Voyager Focus 2 offrono una garanzia limitata di due anni e l’accesso al servizio di supporto standard di Poly. Per una maggiore tranquillità, è disponibile Poly+, un servizio a pagamento che fornisce supporto tecnologico 24/7 per i dispositivi professionali di uso personale a livello internazionale, oltre a una garanzia di tre anni.