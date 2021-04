Epson amplia la gamma di videoproiettori con la serie EB-L700, che comprende nuovi modelli laser 3LCD compatti e ad alta luminosità progettati per offrire agli ambienti didattici e aziendali immagini nitide e su larga scala.

La nuova offerta mira, inoltre, a soddisfare la crescente domanda di soluzioni di lavoro collaborativo e di connettività avanzata. Con questa nuova linea, Epson offre videoproiettori laser a basso costo in nuove categorie di luminosità eliminando i problemi, quali la sostituzione delle lampade e gli schermi piatti, ingombranti e poco flessibili.

Disponibile a partire da giugno, EB-L700 offre una gamma di luminosità compresa tra 5.200 e 7.000 lumen di resa luminosa del bianco e dei colori (Colour Light Output), include funzionalità avanzate di installazione e connettività e dispone di un nuovo modello a ottica corta.

Tecnologia laser 3LCD per modelli sempre più piccoli e compatti

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia: «Negli ultimi anni la famiglia di videoproiettori laser Epson si è ampliata drasticamente e ora copre una gamma di luminosità che spazia da 2.000 a 30.000 lumen. Come leader di mercato della tecnologia 3LCD, continuiamo a migliorare i videoproiettori laser ad alta luminosità con modelli ancora più piccoli e compatti. Questo è ciò che hanno chiesto i nostri clienti e la nuova serie EB-L700 offre applicazioni visive ancora più efficaci, pratiche e creative per i settori retail, corporate, hospitality e intrattenimento».

Soluzioni laser per ambienti didattici e aziendali

Progettati per migliorare il coinvolgimento, la collaborazione e l’apprendimento focalizzato sia nelle scuole sia nelle sale riunioni aziendali, i modelli EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L720U ed EB-L730U offrono fino a 7.000 lumen di luminosità (identica per i colori e per il bianco) e assicurano prestazioni elevate, posizionamento flessibile e straordinaria qualità delle immagini.

Le soluzioni laser di Epson, diverse dalle altre tecnologie per la proiezione in aula, offrono immagini fino a 500 pollici in diverse proporzioni, tra cui il formato 16:6 ultra-wide e il supporto fino a quattro ingressi da visualizzare contemporaneamente per ottimizzare l’area di proiezione negli ambienti ibridi del settore formazione e nelle sale riunioni.

La nuova serie EB-L700 è dotata di opzioni di connettività di ultima generazione, tra cui il supporto del segnale 4K, wireless 5GHz di livello enterprise, Miracast aggiornato e supporto per il nuovo sistema di presentazione wireless di Epson.

L’installazione è più semplice grazie all’ampio zoom e allo scorrimento della lente, HDBaseT e flessibilità di posizionamento a 360 gradi. Dotata di una sorgente luminosa laser da 20.000 ore che non richiede manutenzione e non necessita di lampade da sostituire, la serie EB-L700 è stata progettata per garantire un funzionamento affidabile con un lungo ciclo di vita e consumi energetici ridotti.

Videoproiettori laser per signage digitale, intrattenimento e attrazioni turistiche

La serie EB-L700 offre funzionalità professionali per la creazione di proiezioni avanzate con funzionalità di Edge Blending integrate, supportate dalla compatibilità con Epson Projector Professional Tool per una correzione avanzata della geometria.

Non solo: supporta anche gli strumenti software Epson per la gestione wireless dei contenuti, oltre al monitoraggio e al controllo remoto. In particolare, EB-L730U ed EB-L735U a ottica standard coniugano funzionalità di installazione avanzate con immagini luminose e dettagliate.

Inoltre, i nuovi modelli a ottica corta EB-L630SU ed EB-L635SU, con rapporto di proiezione 0,8:1 e disponibili in bianco e nero, hanno un design compatto, minimalista e discreto che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente e offrono immagini nitide e realistiche per applicazioni estese, quali showroom aziendali, visual merchandising per il retail, musei e luoghi di intrattenimento.