Da HANNspree due nuovi monitor con modalità di collegamento Daisy Chain

HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, introduce due nuovi display appositamente progettati per aiutare a creare una configurazione multi-monitor più lineare e meno ingombrante. HS272PDB e HP246PDB permettono di ottimizzare l’organizzazione dello spazio di lavoro tramite l’installazione di una postazione di visualizzazione multi-schermo ideale negli uffici moderni, nelle applicazioni commerciali, aziendali o nel settore retail.

Tradizionalmente, per creare una configurazione con più monitor è necessario utilizzare diversi sistemi hardware con il conseguente impiego di cavi che rischiano di ingombrare la postazione di lavoro. Il collegamento in cascata dei display è la soluzione perfetta in quanto limita il disordine e riduce i costi di installazione. I nuovi HS272PDB e HP246PDB dispongono di porte DP sia in ingresso che in uscita e possono essere collegati in cascata utilizzando un solo cavo, a sua volta connesso a un’unica porta video su qualsiasi computer o docking station. Quando lo spazio sulla scrivania è limitato, se si desidera un sistema di visualizzazione di alto livello o semplicemente si preferisce una configurazione di display ultramoderna, i nuovi monitor di HANNspree possono anche essere montati a parete uno accanto all’altro.

Oltre alla connessione in cascata, i nuovi monitor offrono una connettività completa per interfacciarsi con dispositivi esterni, inclusi DisplayPort, HDMI, VGA e un hub USB con quattro porte. I monitor supportano le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, permettendo quindi di scegliere, quando necessario, di visualizzare contemporaneamente su un singolo schermo immagini provenienti da due diverse fonti.

Caratterizzati dall’eccellente qualità di immagine offerta da HANNspree, i due nuovi monitor hanno risoluzioni ad alta definizione e includono la tecnologia Active Contrast di HANNspree grazie alla quale tutti i contenuti digitali risultano nitidi, dai colori vivaci e dai contorni netti. Le immagini di alta qualità possono inoltre essere visualizzate da quasi ogni direzione, grazie agli angoli di visione ultra larghi di 178° su entrambi i piani che rendono questi display eccezionalmente adattabili quando si tratta della loro installazione. Per favorire una configurazione flessibile della postazione di lavoro, il modello HP246PDB presenta un supporto dal design ergonomico che vanta funzioni di regolazione dell’altezza, rotazione, inclinazione e funzione pivot di 90°.