Da KIOXIA schede di memoria microSDXC da 2TB

KIOXIA Europe GmbH, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria, ha annunciato lo sviluppo dei primi prototipi funzionanti del settore di schede di memoria microSDXC da 2 terabyte (TB).

Utilizzando l’innovativa memoria flash 3D BiCS FLASHTM e un controller progettato internamente, le funzioni di base dei prototipi funzionanti della scheda di memoria microSDXC UHS-I KIOXIA da 2 TB sono state confermate nella densità massima dello standard microSDXC.

Mentre la capacità di registrazione dei dati degli smartphone, delle action camera e delle console di gioco portatili continua ad aumentare, la necessità di schede di memoria SD con capacità estremamente alta per memorizzare tutti questi dati non è mai stata più elevata. La specifica SDXC dell’Associazione SD ha supportato le schede di memoria fino a 2TB per più di un decennio, ma fino ad ora le schede da 2 terabyte non sono state prodotte con successo.

Progettati utilizzando la tecnologia produttiva proprietaria dell’azienda, i prototipi funzionanti delle schede KIOXIA 2TB sono costruiti impilando sedici die da 1 terabit di memoria flash 3D e raggiungono uno spessore massimo di 0,8 mm nell’area di montaggio delle die, rendendoli adatti per applicazioni di registrazione dati ad alta capacità.

Dall’invenzione della memoria flash fino all’innovativa BiCS FLASH, KIOXIA continua a essere in prima linea nell’introduzione di soluzioni di memoria digitale pionieristiche e di servizi all’avanguardia che arricchiscono la vita delle persone e allargano gli orizzonti della società. L’innovativa tecnologia di memoria flash 3D, BiCS FLASH, sta plasmando il futuro dell’archiviazione dei dati in applicazioni ad alta densità, inclusi smartphone avanzati, PC, SSD, il settore automotive e centri dati.

La produzione di massa delle schede di memoria microSDXC da 2TB KIOXIA è prevista a partire dal 2023.