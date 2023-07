Defect Visual Inspection, ispezioni visive no problem

Avnet Silica e l’italiana Deep Vision Consulting hanno lanciato l’innovativa soluzione Defect Visual Inspection (DVI). Defect Visual Inspection è un conveniente, affidabile e intuitivo sistema basato sull’intelligenza artificiale progettato per automatizzare le ispezioni visive in una varietà di settori.

Il mercato dell’ispezione visiva dovrebbe raggiungere i 25,5 miliardi di dollari entro il 2027. Sulla base di questo trend, la domanda di processi di ispezione accurati e automatizzati è in costante aumento. La soluzione DVI combina un compatto system-on-module (SoM) e una libreria software ottimizzata per l’esecuzione a livello edge. Il tutto offre una soluzione ideale per le applicazioni legate ai settori industriale, medicale, alimentare, dell’elettronica, dei semiconduttori, del packaging e molti altri.

Defect Visual Inspection + AI = semplicità di configurazione e utilizzo

DVI addestra l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo ricorrendo a una serie di immagini campione di oggetti considerati “buoni”. L’uso dell’intelligenza artificiale garantisce un processo di configurazione rapido e semplice. Inoltre, assicura una maggiore precisione a fronte di un numero di errori inferiore rispetto alle ispezioni manuali o automatiche basate su tecniche tradizionali di elaborazione delle immagini, senza la necessità di ricorrere a operatori umani o a esperti di machine learning. Di conseguenza, le aziende possono semplificare i propri processi di controllo qualità e ridurre i costi normalmente associati ai classici metodi di ispezione.

Nel suo insieme, il prodotto DVI è costituito da una libreria software, un system-on-module, una fotocamera, una scheda operatore e da altri elementi. Questo pacchetto completo offre un’alternativa conveniente alle soluzioni esistenti, assicurando elevati livelli di prestazioni e affidabilità. La flessibilità del sistema assicura una perfetta integrazione in varie applicazioni industriali, garantendo alle aziende l’opportunità di adattarsi facilmente alle mutevoli esigenze del mercato.

Da un miglior controllo qualità più efficienza operativa e profitti

Michael Uyttersprot, Project Coordinator in Avnet Silica, ha detto: “La soluzione Defect Visual Inspection rappresenta un punto di svolta per le aziende che aspirano a ottimizzare i loro processi di ispezione. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e ottimizzandola adeguatamente per operare a livello edge, Avnet Silica e Deep Vision Consulting hanno creato un sistema integrato autonomo. Quest’ultimo non è solo in grado di offrire una maggiore precisione e una riduzione degli errori ma anche di semplificare il processo di installazione e integrazione. Questa soluzione all’avanguardia consentirà di migliorare il controllo qualità e l’efficienza operativa, aumentando i profitti“.