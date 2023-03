Storage Day 2023: le date delle tappe

Share Distribuzione annuncia la prima tappa dello Storage Day 2023, che si terrà a Verona il prossimo 13 aprile 2023 presso la sede dell’azienda.

In un mondo dominato dalla trasformazione digitale, da architetture IT sempre più complesse e dalla connessione diretta tra le prestazioni dei sistemi IT e quelle del business, lo storage gioca un ruolo da assoluto protagonista. Da custode della continuità del business e dell’accesso alle informazioni, è diventato un fattore critico di successo a 360 gradi. Ciò giustifica il profondo percorso evolutivo cui è soggetto il segmento, finalizzato a garantire performance, sicurezza e resilienza ad architetture IT sempre più moderne, distribuite e innovative.

Storage Day 2023 sarà l’occasione per fare il punto sull’evoluzione tecnologica negli ambiti storage e server e per illustrare le principali innovazioni, nonché per condividere esperienze e best practice con gli altri operatori del settore IT, in un dialogo stretto, piacevole e costruttivo.

Nel corso dell’evento, il VAD introdurrà le tecnologie e le soluzioni più innovative proposte dai propri partner, tra cui l’iperconvergenza Distribuita di HMS IT e l’iperconvergenza Block Storage di Open-e, lo storage Dual Controller Full NVMe di QSAN e il Solid Disk NVMe di Western Digital. A queste si aggiungeranno approfondimenti specifici in ambito server e soluzioni, con le nuove piattaforme Supermicro Intel e AMD, gli scanner basati su A.I. per Industria 4.0 e i supercomputer X86 di A3 Cube.

L’evento sarà accessibile previa registrazione gratuita sul sito di Share Distribuzione.

Dopo Verona, gli Storage Day proseguiranno con due nuovi appuntamenti, giovedì 8 giugno a Milano e giovedì 12 ottobre a Roma.

Chi è Share Distribuzione

Share Distribuzione è un Distributore a Valore Aggiunto (VAD) italiano con oltre 25 di storia, specializzato nella distribuzione e produzione di Server e Storage e nella commercializzazione di componenti informatici per lo stesso ambito. Nato nel 1989 con il nome ALTAIR, come distributore di componentistica informatica e produttore di PC con il marchio Colorgraphics. Nel 1997 varia la compagine societaria e la società prende il nome attuale. Ben presto si distingue per la produzione di alta qualità dei propri PC. È fra le prime aziende ad eseguire i test di certificazione CE ed è certificata ISO 9001 da più di 20 anni.

Negli anni, con l’evoluzione del settore IT amplia la propria offerta e oggi annovera nel proprio portfolio brand come ARECA, CHENBRO, LEGRAND (Gruppo BTicino), MICRON, NETGEAR, OPEN-E, OPENSTOR, QSAN, SUPERMICRO, WESTERN DIGITAL.