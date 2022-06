Dell Inspiron: disponibili in EMEA i nuovi modelli

Sono disponibili anche in EMEA i nuovi Ispiron Pc di Dell: schermi ampi, visual immersivi e audio nitido, disponibile in versione 13 pollici, 14 pollici e 16 pollici.

La nuova famiglia Inspiron offre un’esperienza immersiva durante lo streaming video, la navigazione sui social media, la creazione di contenuti o mentre ci si mette in contatto con amici e familiari in tutto il mondo.

Dell Inspiron 16 Plus, con la versione cromatica Dark Green, è un laptop potente, con processori 12th Gen Intel Core H-series, e l’optional grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, che permette di fare veloci editing di foto e video. Una volta configurato con GeForce RTX 3060 GPU, permette l’accesso a una potente suite di strumenti di NVIDIA Studio, tra cui le app Broadcast e Canvas. La memoria 4800 MHz DDR5ha un’ampiezza di banda di 1,5 volte superiore rispetto alla precedente generazione di memorie DDR4 3200. Migliorata anche la ventilazione del device, rispetto alla generazione precedente. La risoluzione del display ha una risoluzione fino a 3K per permettere ai consumatori di veder più contenuti mentre lavorano e giocano. La webcam FHD integrata riduce i rumori e restituisce dettagli nitidi. Il doppio microfono cattura distintamente le voci, mentre la cancellazione dell’eco e i riduttori di rumori AI-based riducono ampiamente i rumori di sottofondo.

Dell Ispiron 14 Plus è la novità della famiglia Inspiron, progettato per rispondere alle esigenze di coloro che desiderano un Ispiron Plus, ma preferiscono un formato più piccolo. Alte prestazion e possibilità di connessione in movimento. Alcune configurazioni di Inspiron 14 Plus e Inspiron 16 Plus sono certificate Intel Evo.

I laptop Inspiron e Inspiron 2-in-1 sono perfetti per coloro che amano la velocità e regolarità delle prestazioni. La nuova Inspiron family è dotata di Windows 11 e include più opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, con processori Intel Core di 12 Gen o processori AMD Ryzen™ serie 5000 con grafica AMD Radeon.