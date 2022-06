Dove e come comprare Litecoin (LTC): i migliori exchange

Molte persone sono ancora alla ricerca di modi affidabili per acquistare Litecoin (LTC). Grazie alla sua storicità, Litecoin è infatti la prima altcoin lanciata sul mercato. La seconda criptovaluta in assoluto, dopo Bitcoin nel 2009.

Charlie Lee, un ex ingegnere di Google, ha creato Litecoin nel 2011 per consentire transazioni più veloci ed economiche basate sulla blockchain. Nel 2013, il protocollo Litecoin ha visto un’enorme adozione ed espansione, fino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari.

Litecoin ha una serie di motivi per cui è interessante, uno dei quali è che le transazioni richiedono molto meno tempo rispetto al bitcoin ed hanno minori costi di transazione. In questo articolo analizzeremo proprio cos’è Litecoin, quali sono i suoi vantaggi e come comprare LTC sui migliori Exchange criptovalute.

Cos’è Litecoin?

Litecoin è una criptovaluta peer-to-peer ed un progetto software open source con licenza MIT/X11. La rete Litecoin è entrata in funzione nell’Ottobre del 2011 e si trattava di un “fork” del codice del Bitcoin con alcune importanti modifiche. Nel Maggio del 2017 ha poi adottato l’aggiornamento SegWit (Segregated Witness).

Il creatore di Litecoin, Charlie Lee, era in precedenza un dipendente di Google e di Coinbase. Al momento è una delle personalità più influenti e stimate nell’universo delle criptovalute.

Il Litecoin è sempre una delle prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato, questo grazie alle caratteristiche che vedremo nel prossimo paragrafo.

Quali sono i vantaggi di Litecoin?

Il vantaggio principale, e il motivo principale per cui molte persone acquistano Litecoin, è che rende possibili gli acquisti quotidiani con le criptovalute.

Le transazioni su Bitcoin richiedono più tempo per essere elaborate, non proprio l’ideale per la mass adoption e gli acquisti di tutti i giorni. La community del mondo crypto sta cercando attivamente di risolvere questo problema con tecnologie come Lightning Network ma al momento Bitcoin non è ancora la soluzione migliore per le transazioni odierne.

Il Litecoin, invece, è stato progettato per rendere i pagamenti istantanei, consentendo la verifica delle transazioni in pochi minuti e riducendo così le commissioni di transazione.

Dove e Come comprare Litecoin (LTC)

Essendo Litecoin tra le criptovalute a maggiore capitalizzazione e tra le più apprezzate dagli utenti comuni, è possibile acquistare LTC su tutti i principali Exchange criptovalute. Non tutti gli Exchange sono però affidabili, ragion per cui è bene sceglierne uno eccellente dal punto di vista della sicurezza.

Ecco un elenco di quelli che, secondo noi, sono i migliori Exchange su cui comprare Litecoin:

Young Platform Binance Coinbase Kraken com Gemini Bitpanda FTX

Una volta scelta la piattaforma, sarà necessario completare il processo di registrazione inserendo i propri dati ed eseguendo la verifica dell’identità.

Ottenute le credenziali di accesso, si potrà poi procedere all’esplorazione delle funzionalità della piattaforma scelta ed eventualmente scaricare anche la versione mobile.

Dopo aver familiarizzato con l’Exchange, potrete procedere all’acquisto effettivo di Litecoin (LTC). Vi basterà cercare la crypto nella barra di ricerca dell’Exchange, scegliere quanto denaro utilizzare e procedere all’acquisto attraverso uno dei metodi di pagamento disponibili.

Comprare Litecoin è davvero semplicissimo ma è sempre bene tenere a mente i rischi associati alle crypto ogni volta che si effettua un nuovo acquisto.v