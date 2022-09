Durst e Vanguard: produttività e innovazione a Viscom 2022

Produttività e innovazione tecnologica: queste le parole chiave della partecipazione di Durst a Viscom 2022. Il produttore altoatesino conferma la propria presenza alla kermesse milanese con uno stand che vedrà protagonista la rivoluzionaria piattaforma P5 e le tecnologie firmate Vanguard.



A rappresentare la gamma P5, ormai fiore all’occhiello delle soluzioni Durst per il LFP, l’ammiraglia P5 350 in versione High Speed. Già best seller con numerose installazioni all’attivo in Italia, questa ibrida è caratterizzata da eccellente qualità di stampa, produttività oltre i 300 mq/h ed estrema rapidità nel cambio dei materiali. Tra i plus che contraddistinguono P5 350 HS anche l’elevata versatilità, garantita da funzionalità esclusive come la stampa Multiroll e Multitrack 6 che, grazie a sensori con lettura frontale, consente di gestire fino a 6 code di stampa differenti. Prestazioni ulteriormente potenziate da soluzioni esclusive firmate dall’R&D interno, come Durst AutomatTM, per il carico e scarico di materiali rigidi. E ancora, la nuova tecnologia opzionale Durst P5 Double 4, presentata in anteprima a Fespa, che consente l’installazione di una seconda fila di teste di stampa CMYK raddoppiando la produttività. Inoltre, i processi di stampa sono ulteriormente ottimizzati dall’integrazione della suite di software proprietari Durst per la gestione del flusso di lavoro, quali Workflow, Analytics e Smart Shop. Configurabile fino a un massimo di nove colori, compresi light colors, bianco e vernice, Durst P5 350 HS permette la realizzazione di stampe multistrato e applicazioni speciali, tra cui gli effetti “Day & Night”, “In & Out” e le stampe a rilievo fino a 12 strati.



Come lo scorso anno, ad affiancare le soluzioni Durst sotto i riflettori di Viscom ci sarà anche un inedito sistema dalla gamma Vanguard che verrà svelato solo in occasione della fiera. L’acquisizione del brand statunitense nel 2020 e la recente creazione della filiale Vanguard Europe, con sede proprio a Bressanone, hanno permesso al Gruppo altoatesino di ampliare ulteriormente la propria gamma di soluzioni per il LFP. Leader nella produzione di sistemi di stampa per numerosi settori quali signage, decoration, corporate, industrial e packaging, Vanguard propone infatti una vasta gamma di stampanti a piano fisso caratterizzate da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni in grado di rispondere in maniera mirata alle esigenze degli stampatori che lavorano su materiali già in formato.



Durst P5 350 HS e il nuovo sistema Vanguard saranno in funzione per tutta la durata della fiera, durante la quale i team Durst e Vanguard Europe saranno a disposizione di clienti e prospect per approfondimenti mirati.