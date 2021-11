Dynabook Satellite Pro E10-S scelto da Microsoft per il lancio di Windows 11 SE

Dynabook Europe annuncia che il Satellite Pro E10-S è stato selezionato per presentare il lancio di Windows 11 SE – il nuovo sistema operativo progettato per il settore education. La scelta di Microsoft dimostra ancora una volta il forte legame tra Dynabook e Microsoft nel campo dell’istruzione.

Resistente, budget-friendly e progettato per la scuola

Annunciato a marzo 2021, Satellite Pro E10-S da 11,6” è un notebook resistente, sicuro e dal prezzo competitivo, progettato appositamente per le scuole e per migliorare l’esperienza di apprendimento, riducendo il carico per gli amministratori IT.

Il Satellite Pro E10-S è dotato di tutte le caratteristiche essenziali per resistere agli urti e ai graffi della vita scolastica. I paracolpi in gomma proteggono il dispositivo da eventuali urti durante gli spostamenti negli zaini e aggiungono un’ulteriore presa sulla scrivania. Il telaio del notebook è stato rinforzato per resistere alla pressione e a potenziali cadute da un’altezza standard della scrivania*. La porta di ricarica rinforzata, le cerniere e i copritasti dal nuovo design sono resistenti al versamento di liquidi**, ancorati meccanicamente e rigorosamente testati per garantire una durata superiore, anche dopo un uso prolungato. L’E10-S ha un’apertura fino a 180 gradi per una facile condivisione dello schermo, prevenendo i danni alle cerniere dovuti a un’eccessiva estensione. Infine, grazie al suo design ‘fan-less’, sarà un compagno silenzioso in qualsiasi aula.

Windows 11 SE, creato per gli studenti, ottimizzato per gli amministratori – disponibile ovunque

Il nuovo sistema operativo Windows 11 SE è la prima edizione cloud fatta su misura per l’istruzione, con un focus sugli studenti della scuola primaria e secondaria. Si presenta come una versione semplificata di Windows 11 e offre un’esperienza d’uso facile e intuitiva, senza distrazioni, attraverso Simple Start e layout delle app, esperienza utente web-first e finestre ottimizzate delle app. Windows 11 SE utilizza solo identità cloud, dove vengono salvati i file utente (tramite OneDrive), disponibili anche offline su richiesta***.

Le funzionalità di protezione e di sicurezza degli studenti sono integrate per consentire l’apprendimento ovunque. Windows 11 SE fornisce un sistema di controllo completo dei contenuti e SmartScreen per migliorare la gestione e le feature di sicurezza dell’E10-S. Il notebook è configurabile con Intune for Education di Microsoft, incluso Windows Autopilot, per facilitare gli amministratori IT scolastici nella preconfigurazione, nella gestione e persino nel ritiro dei notebook di studenti e insegnanti con poca o nessuna infrastruttura.

“Con più di 30 anni di esperienza nel settore education, siamo orgogliosi della scelta, da parte di Microsoft, del Satellite Pro E10-S per il lancio di Windows 11 SE, a ulteriore dimostrazione delle solide caratteristiche educative del notebook e della più ampia gamma Satellite Pro,” ha commentato Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH. “L’E10-S è stato accuratamente progettato tenendo conto delle esigenze delle scuole di oggi e per supportare insegnanti e studenti in un apprendimento efficace e senza interruzioni. Come altri nostri dispositivi realizzati per il settore dell’istruzione, l’E10S è ancora disponibile con Windows 10 Pro Education preinstallato – permettendo ai nostri clienti di scegliere il notebook che meglio si adatta alle loro esigenze”.

“Grazie alla profonda competenza di Dynabook nel campo dell’innovazione, questa partnership mira a promuovere esperienze differenziate e a sostenere l’apprendimento ovunque, permettendo agli insegnanti di incentivare la creatività, promuovere il lavoro in team e fornire una soluzione semplice e sicura pensata per l’istruzione da remoto e ibrida”, ha commentato Kurt Petersen, General Manager, Global Device Partners di Microsoft.

Satellite Pro E10-S con Windows 11 SE sarà disponibile dal primo trimestre del 2022.