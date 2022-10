Hikvision pensa ai complessi edilizi

Negli edifici che contemplano un elevato numero di utenti, come ad esempio nei complessi edilizi con più scale e/o gruppi di ville, è importante ridurre gli ingombri della pulsantiera a tasti: per queste necessità Hikvision – specialista nella produzione di tecnologie e dispositivi per la sicurezza – ha presentato il modulo touch screen per pulsantiera modulare DS-KD-TDM.

Questo modulo permette di visualizzare una tastiera per digitare e chiamare nei complessi edilizi i posti interni o di richiamarli dalla rubrica. Lo stesso modulo permette anche di digitare il codice apriporta (sotto il display è infatti presente un lettore di tessere per aprire la porta) e permette di creare fino a 10 pulsanti virtuali con descrizioni per effettuare chiamate verso i posti interni. Infine, il modulo permette di visualizzare messaggi e immagini (ad esempio loghi aziende, nome del condominio etc.).

Questa soluzione raggruppa in un unico modulo le esigenze di sicurezza richieste dall’apertura a codice e con tessera.

Funzionalità

L’utente e l’ospite utilizzano il dispositivo per effettuare le chiamate verso i posti interni: conoscendo il nome si può effettuare la ricerca sulla rubrica o individuandolo sul modulo info (se presente). Conoscendo il codice pin, l’utente potrà digitarlo nella pagina tastiera per aprire la porta (oppure avvicinare al dispositivo l’eventuale tessera). Sempre sulla pagina touch, che si attiva tramite la motion della telecamera, ospite e utente potranno leggere informazioni o guardare immagini pubblicitarie.

Semplicità d’uso

Questo modulo si caratterizza per la semplicità di utilizzo e per la molteplicità di funzioni racchiuse in un solo dispositivo: chiamare gli utenti, aprire la porta, fornire informazioni, tutto avviene con un solo modulo. Anche l’installatore ne trae vantaggio, potendo aggiornare il dispositivo da remoto tramite Wi-Fi.

Tra le caratteristiche di maggior rilievo segnaliamo: tastiera numerica virtuale per chiamata e codice apriporta, tasti virtuali (max 10) per chiamata utente, lettore di tessere collocato sotto al display, rubrica con ricerca nomi, screen saver fino a 5 immagini sequenza (per info/pubblicità), aggiornamento tramite WI-FI, modularità sia per pulsantiera alluminio che acciaio (ideale in contesti abitativi di maggior pregio come ville o palazzine).