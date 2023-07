ENH500-AX: il client bridge punto-punto per esterni con tecnologia WiFi 6

EnGenius Technologies, produttore mondiale di soluzioni di rete aziendali e cloud, presenta ENH500-AX, il client bridge punto-punto per esterni all’avanguardia che utilizza la tecnologia Wi-Fi 6. Questo prodotto sfrutta i più recenti progressi del Wi-Fi per fornire trasmissioni ad alta capacità tra edifici e vaste aree esterne, evitando così gli svantaggi ed i costi dei cavi in fibra ottica.

Il bridge EnGenius Wi-Fi 6 NH500-AX offre una maggiore velocità ed efficienza, oltre alla capacità di gestire video ultra-HD 8k e un intenso traffico di applicazioni multiple su distanze maggiori. Il bridge ENH500-AX, noto anche come “filo invisibile”, è alimentato da un potente processore Qualcomm Quad-Core ARM Cortex A53s @ 2,0 GHz, rendendolo così la soluzione ideale per le aziende che desiderano collegare più edifici o estendere la propria rete a spazi esterni senza dover spendere soldi per cavi in fibra ottica. Progettati per garantire prestazioni ottimali in climi rigidi, gli access point EnGenius Wi-Fi 6 per esterni sono dotati di involucri impermeabili e antipolvere con classificazione IP55, che consentono di resistere alle condizioni esterne più difficili.

Il bridge ENH500-AX offre un’elevata potenza di uscita di 26 dBm e utilizza la tecnologia beamforming per ottimizzare il segnale dell’antenna client, la ricezione e l’affidabilità, riuscendo a raggiungere portate maggiori se combinato con un altro bridge Wi-Fi 6 in un’implementazione punto/multipunto. È dotato di antenne direzionali ad alto guadagno da 16dBi che emettono un fascio di segnale stretto per limitare le interferenze e garantire una connettività stabile, un’elevata larghezza di banda e velocità fino a 1.200Mbps su una distanza di 8,4 chilometri.

Caratteristiche e vantaggi principali di ENH500-AX: