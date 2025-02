Epson a ISE 2025: novità nel mondo della videoproiezione

In occasione di ISE (4-7 febbraio, Barcellona) Epson, produttore di videoproiettori, presenta presso il Padiglione 3 – Stand J100 una gamma ampliata di videoproiettori ad alta luminosità e con ottica fissa per soddisfare le diverse esigenze di aziende, scuole e università, negozi, musei, attrazioni turistiche ed esperienze immersive. Basata sul successo dei modelli precedenti, la serie EB-L8/7/6 si contraddistingue per nuove sorgenti luminose laser ad alte prestazioni – da 6.000 a 8.000 lumen – con risoluzione WUXGA e 4K Enhancement.

La linea è stata sviluppata per offrire aree di visualizzazione di grandi dimensioni, adatte a modernizzare gli ambienti visivi, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni collaborative facili da usare e dotate di connettività evoluta. I modelli di questa serie presentano costi convenienti e nuove categorie di luminosità: in questo modo la sostituzione di lampade e la presenza di monitor ingombranti e poco flessibili diventano solo un ricordo del passato. La nuova gamma offre inoltre una maggiore tranquillità grazie alla garanzia di 3 anni, estendibile a 5 anni con Epson CoverPlus.

Dall’ideazione alla realizzazione, fino all’imballo, tutto è stato fatto tenendo conto della sostenibilità: la nuova serie di alta qualità EB-L8/7/6 è la dimostrazione del continuo cammino di Epson verso la neutralità delle emissioni di anidride carbonica e verso un minore impatto ambientale.

Le caratteristiche della gamma includono:

– chassis realizzato con il 65% di plastica riciclata post-consumo (PCR) per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti in discarica;

– imballaggio realizzato con cartone riciclabile al 100%;

– design compatto e leggero che consente l’installazione da parte di una sola persona, riducendo al minimo i costi e l’impatto ambientale;

– prodotti negli stabilimenti Epson che utilizzano il 100% di elettricità rinnovabile;

– sorgente luminosa laser che richiede meno manutenzione e comporta minori consumi energetici;

– costo totale di gestione inferiore grazie a installazioni affidabili “fit and forget”;

– servizi di fine vita del prodotto per il riciclaggio, il riutilizzo e il recupero energetico in tutta Europa.

“Epson – spiega Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia e Vice President Video Projector Sales and Marketing Division di Epson Europe – è impegnata nello sviluppo di tecnologie di proiezione sempre più sostenibili. La serie EB-L8/7/6 rappresenta un’altra pietra miliare nel nostro continuo cammino verso la neutralità delle emissioni di carbonio, grazie all’integrazione di pratiche più sostenibili senza compromettere la qualità o le prestazioni. La nostra nuova serie con sorgente laser a prezzi accessibili è stata appositamente progettata per soddisfare le diverse esigenze delle aziende, del settore dell’istruzione, della vendita al dettaglio e della pubblicità.”

Videoproiettori EPSON per il settore dell’istruzione e le aziende:

EB-L890E, EB-L890U, EB-L895U, EB-L790U e EB-L690U

Specificamente pensati per le esigenze dell’istruzione superiore e delle sale riunioni aziendali, i nuovi modelli EB-L890E, EB-L890U, EB-L895U, EB-L790U e EB-L690U offrono aree di visualizzazione di alta qualità e di grandi dimensioni. Unendo economicità e funzionalità complete, gli utenti possono realizzare in modo efficiente immagini coinvolgenti e di alta qualità in diversi ambienti professionali, tra cui sale riunioni di medie e grandi dimensioni, strutture di formazione, grandi aule e auditorium.

La nuova serie include Near Field Communication (NFC) per consentire la comunicazione tra il videoproiettore e i dispositivi smart anche quando il videoproiettore è spento, utilizzando il Projector Config Tool di Epson.

Nuove caratteristiche tecniche:

– la tecnologia 3LCD genera fino a 8.000 lumen con tecnologia 4K Enhancement, con lens shift integrato per una versatilità di installazione ottimale;

– videoproiettori potenziati con i più recenti standard wireless;

– le funzioni di installazione evolute, come la NFC integrata, consentono un efficiente rollout in scala, semplificando la regolazione delle impostazioni e i controlli di stato, mentre le funzionalità di correzione geometrica risolvono qualsiasi distorsione dell’immagine, garantendo immagini impeccabili;

– il monitoraggio in-the-cloud è facilitato dal software EPMC Epson Projector Management Connected, che offre un solido controllo agli utenti.

Videoproiettori per musei, negozi e insegne:

EB-L795SE, EB-L790SU, EB-L690SU, EB-L695SU, EB-L690SE e EB-L695SE

Questa linea è stata progettata appositamente per fornire aree di visualizzazione di grandi dimensioni a prezzi accessibili, in grado di supportare un’ampia gamma di applicazioni immersive a grande schermo in spazi compatti. La serie supporta applicazioni visive immersive come schermi per il golf, palestre, ristoranti, sport e simulazioni di volo, con proiezioni notevoli dal soffitto al pavimento. Non solo, questi proiettori sono ideali per diversi tipi di ambienti: musei, attrazioni turistiche, punti vendita e insegne commerciali.

Basati sulla serie di successo Epson EB-L63xSU, questi modelli a ottica corta offrono una luminosità fino a 7.000 lumen, proiettano immagini fino a 500 pollici senza ombre o riflessi e possiedono una grande versatilità di installazione grazie alla funzione lens shift integrata. La facilità di configurazione è assicurata dalla funzionalità NFC integrata, dalla correzione geometrica e dalla robusta connettività wireless (ad eccezione dei modelli con rapporto di proiezione di 0,5-0,7:1).

La nuova serie include Near Field Communication (NFC), che utilizzando il Projector Config Tool di Epson consente la comunicazione tra il videoproiettore e i dispositivi intelligenti anche quando il videoproiettore è spento.

Le caratteristiche tecniche dei videoproiettori Epson sono:

– luminosità compresa tra 6.000 e 7.000 lumen con tecnologia 4K Enhancement;

– possibilità di scegliere tra due rapporti di proiezione: 0,5-0,7:1 e 0,79-1,36:1;

– videoproiettori potenziati con i più recenti standard wireless (ad eccezione dei modelli con rapporto di proiezione 0,5-0,7:1);

– le caratteristiche avanzate di installazione, come la funzionalità NFC integrata, consentono un efficiente rollout in scala, semplificando la regolazione delle impostazioni e i controlli di stato, mentre le funzionalità di correzione geometrica risolvono qualsiasi distorsione dell’immagine, garantendo visualizzazioni impeccabili;

– innovativa soluzione di monitoraggio cloud tramite il software Epson Projector Management Connected (EPMC).