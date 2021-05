Epson ha annunciato l’ampliamento della sua gamma di stampanti a sublimazione da 76 pollici con la stampante industriale SureColor SC-F10000H che, disponibile a partire da luglio, include ora inchiostri fluorescenti e di colore chiaro.

Dopo il successo della sua prima stampante industriale da 76 pollici per tessuti presentata nel 2020, Epson annuncia oggi l’ampliamento della propria gamma di stampanti a sublimazione.

La stampante tessile SC-F10000H migliora gli standard di produttività grazie all’opzione di due diversi set di inchiostri, che consente di ottenere risultati di altissima qualità per una vasta gamma di applicazioni: dall’abbigliamento all’arredamento per la casa, dagli articoli promozionali al soft signage.

SC-F10000H: un’opportunità in più per i clienti Epson del tessile

La prima opzione di configurazione è CMYK con inchiostri rosa fluorescente e giallo fluorescente puri, ideali per l’abbigliamento sportivo e l’alta moda, settori che richiedono una riproduzione vivace dei colori. La seconda opzione di configurazione è CMYK con inchiostri ciano chiaro e magenta chiaro, che riduce la granulosità e la rigidità delle mezze tinte, migliorando notevolmente la qualità di stampa.

Lo si nota soprattutto nella resa dei blu e di alcune tonalità carne.

I set di inchiostri non sono intercambiabili.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Sangalli, Pro-Graphics Business Manager di Epson Italia: «L’anno scorso, con l’introduzione di SC-F10000, abbiamo definito nuovi standard per il settore della sublimazione. I nostri clienti richiedono tempi di consegna rapidi, prestazioni costanti, produzione di alta qualità e affidabilità. Con la nuova SC-F10000H, i clienti del settore tessile possono ora espandere la propria offerta di prodotti nei mercati dell’abbigliamento sportivo e dell’alta moda, o dell’arredamento per la casa e del soft signage».

Le caratteristiche principali di Epson SC-F10000H:

CYMK + giallo fluorescente e rosa fluorescente puri, oppure CMYK + ciano chiaro e magenta chiaro

Fino a 245 m 2/all’ora ad alta velocità di stampa

6 testine di stampa PrecisionCore Micro TFP

Tecnologia Epson Precision Dot (tre tecnologie di stampa a sublimazione dedicate: Halftone, LUT e Micro Weave)

Facile configurazione dei supporti (leva di caricamento anteriore e posteriore)

Tecnologia di regolazione automatica che include una fotocamera RGB integrata

Essicatore (meno trasferimento di inchiostro sul retro del supporto e eliminazione delle pieghe)

Controllo avanzato della tensione automatica (Ad-ATC) per un’accurata e stabile alimentazione dei supporti

Soluzione con sistema di caricamento inchiostri esterno (con scatole di inchiostro da 10 o 3 litri supportate dalla funzione di sostituzione immediata dell’inchiostro)

Componenti sostituibili dall’operatore

Usabilità del sistema di inchiostro (facile montaggio, a terra, sensore del flacone di scarico)

Accurato sistema di alimentazione della carta

LCD touch da 9 pollici altamente intuitivo

Supporto profilo EMX per garantire risultati precisi e uniformi

Per migliorare ulteriormente la coerenza e l’affidabilità, Epson produce direttamente tutti i componenti della stampante SureColor SC‑F10000H, inclusi testine di stampa, inchiostri, firmware e software.