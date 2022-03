Epson WorkForce gestisce l’autenticazione dei clienti

Epson ha annunciato WorkForce DS-790WN, uno scanner fronte-retro automatico A4 ad alta velocità con Wi-Fi ed Ethernet, ideale per le organizzazioni che desiderano migliorare l’efficienza dei flussi di lavoro sfruttando le funzionalità PC-less e l’autenticazione degli accessi.

I controlli avanzati di autenticazione utente consentono agli amministratori di sistema di personalizzare le funzioni dello scanner creando dei profili utente, accessibili attraverso autenticazione LDAP.

Queste configurazioni predefinite consentono di ridurre al minimo il rischio di errori d’invio e di archiviazione ed aumentano la produttività. Inoltre, lo scanner è dotato di funzioni di miglioramento del testo e delle immagini che assicurano un’alta qualità di scansione ed un’ottimale riproduzione del documento originale.

Se utilizzato con Epson Device Admin, consente agli amministratori di sistema la gestione remota e la configurazione delle diverse funzioni dello scanner.

Epson ScanWay: le scansioni senza l’uso del PC

Con i modelli della serie Epson ScanWay, è possibile eseguire scansioni di documenti senza l’utilizzo di un PC inviandole direttamente su: cartelle di rete, cloud, e-mail o dispositivi di memoria USB. Un ampio display touchscreen a colori da 10,9 cm consente di accedere con semplicità alle funzioni dello scanner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Cristiano Vignati, Scanner Sales Manager di Epson Italia: «Questo nuovo scanner per documenti A4 con connessione di rete integrata è il nostro top di gamma per l’utilizzo PC-less: consente infatti di scansionare documenti ad alta velocità senza la necessità di utilizzare un PC. Offre un modo semplice per acquisire e archiviare o condividere documenti tra team di lavoro, reparti o sedi aziendali distanti tra loro, eliminando i duplicati dei file in locale e le copie cartacee. Efficienza e riduzione dei costi sono sfide chiave per molte organizzazioni così come la capacità di automatizzare i processi. Le nostre soluzioni di scansione sono progettate per affrontare queste sfide, offrendo un modo semplice e sicuro per trasferire i documenti all’interno dei flussi di lavoro digitali. Questo approccio può aiutare inoltre le organizzazioni a proteggere i dati, riducendo i rischi di utilizzo improprio e/o perdita di dati ed i costi ad essi associati».