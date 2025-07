ESD420: il nuovo SSD magnetico portatile di Transcend

Transcend, specialista mondiale nelle soluzioni di storage embedded e consumer, lancia il suo nuovo SSD magnetico portatile: l’ESD420. Progettato pensando alla comodità dell’utente, l’ESD420 è dotato di un design magnetico compatibile con MagSafe che gli consente di agganciarsi in modo sicuro agli iPhone o a qualsiasi accessorio e dispositivo magnetico. Con un peso di soli 48 grammi, offre un’incredibile velocità di trasferimento di 20 Gbps e supporta la registrazione video 4K ProRes direttamente dagli iPhone. Con una capacità di archiviazione fino a 4 TB, questa unità SSD ultraportatile è il compagno perfetto per fotografi outdoor, editor video e creatori di contenuti.

Design magnetico per un utilizzo intuitivo e in movimento

Il design magnetico dell’ESD420 garantisce un fissaggio sicuro agli iPhone compatibili con MagSafe o ad altre superfici magnetiche. Che si tratti di riprese sul posto, di viaggi o di riunioni, l’ESD420 consente di espandere l’archiviazione senza problemi e di eseguire backup istantanei, offrendo un’esperienza di archiviazione mobile intuitiva e conveniente.

Prestazioni ultraveloci per i flussi di lavoro creativi

Dotato di USB 20Gbps e tecnologia cache SLC, l’ESD420 raggiunge velocità di lettura/scrittura fino a 2.000MB/s. Supporta prestazioni di scrittura ad alta velocità sostenute, consentendo una registrazione video 4K ProRes fluida direttamente su dispositivi come l’iPhone. I creatori possono catturare le loro idee in qualsiasi momento e ovunque, senza preoccuparsi di interruzioni o limiti di archiviazione.

Robusto e durevole con protezione di livello militare

Testato per soddisfare la resistenza alle cadute di livello militare statunitense (MIL-STD-810G), l’ ESD420 è costruito per resistere a urti e cadute. La sua struttura solida offre una protezione affidabile per i vostri dati preziosi, rendendolo ideale per gli ambienti più difficili, dalle riprese all’aperto agli spostamenti quotidiani.

Dimensioni compatte, capacità enorme

Con un peso di soli 48 grammi e una dimensione di un palmo della mano, l’ESD420 si infila facilmente in tasca o in borsa. Disponibile nei colori Champagne Gold e Space Gray, offre fino a 4 TB di spazio di archiviazione ad alta capacità, per foto ad alta risoluzione, video 4K/8K e file multimediali, per dare forza ai vostri progetti creativi e professionali senza compromessi.

Compatibilità versatile, Plug-and-Play

L’ESD420 viene fornito con un cavo USB Type-C e supporta un’ampia gamma di dispositivi, tra cui desktop, laptop, tablet, smartphone e console di gioco. È compatibile con Windows, macOS, iOS, iPadOS e Android, assicurando una connettività senza problemi in tutto l’ecosistema digitale.

Sicurezza avanzata dei dati

L’ESD420 offre una protezione completa dei dati attraverso diversi meccanismi di sicurezza. Gli utenti possono impostare una password personalizzata tramite il software Transcend Elite per limitare l’accesso non autorizzato. Per la protezione a livello hardware, l’unità supporta la crittografia AES a 256 bit, garantendo la sicurezza dei dati sensibili su tutte le piattaforme. Inoltre, una funzione di verifica OTP (One-Time Password) consente agli utenti di reimpostare la password e sbloccare l’unità in caso di dimenticanza delle credenziali, unendo sicurezza e praticità.

Potente gestione dei dati con Transcend Elite

Transcend Elite è un software gratuito di gestione dei dati disponibile per Windows, macOS e Android. Offre potenti funzionalità, tra cui il backup e il ripristino dei dati, la crittografia dei file e la sincronizzazione cloud. Gli utenti possono scaricare il software dal sito ufficiale Transcend o da Google Play Store per gestire i file in modo più efficiente e sicuro.

Imballaggio sostenibile, design eco-compatibile

Transcend è impegnata nella sostenibilità. L’ESD420 è confezionato utilizzando materiali cartacei riciclabili, un design privo di plastica e un inchiostro ecologico, per ridurre l’impatto ambientale. La confezione compatta ottimizza anche lo spazio durante il trasporto, contribuendo ulteriormente alla riduzione delle emissioni di carbonio.

*MagSafe, ProRes e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.