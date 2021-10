Everli sceglie Scandit per semplificare l’esperienza degli Shopper

Everli, il principale marketplace europeo per la spesa online, ha ottimizzato il processo di order fulfillment in negozio da parte degli Shopper che effettuano e consegnano la spesa direttamente ai consumatori, sostituendo la verifica manuale dei prodotti con la soluzione di scansione dei codici a barre di Scandit integrata all’interno della propria app.

Everli ha l’obiettivo di rendere la spesa semplice, veloce e conveniente per i propri clienti in Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Francia. L’azienda offre un servizio di consegna dal punto vendita alla porta di casa, impiegando una flotta di Shopper per l’acquisto e la consegna dei prodotti freschi del supermercato, nei tempi prestabiliti tramite l’utilizzo di un’app.

Everli con Scandit semplifica la vita degli Shopper

Il precedente flusso di lavoro di Everli prevedeva che gli Shopper esaminassero la lista della spesa del cliente attraverso un’applicazione sui loro smartphone, scegliessero i prodotti e confermassero la disponibilità manualmente cliccando sulla scheda “prodotto disponibile” o “prodotto non disponibile”. Usando questo processo, non avevano la possibilità di verificare che il prodotto scelto fosse esattamente quello richiesto dal cliente, dal momento che un prodotto, come ad esempio un vasetto di yogurt, potrebbe avere diverse varianti, a seconda del gusto, del contenuto di grassi, della derivazione, o se è o meno un prodotto biologico.

Everli ha ritenuto dunque che un’app abilitata alla scansione dei codici a barre avrebbe migliorato la produttività degli Shopper, aiutandoli a scegliere il prodotto esatto richiesto dal cliente, e ha deciso di aggiungere questa funzionalità, per migliorarne l’efficienza operativa, l’accuratezza e la velocità di prelievo dei prodotti, in modo da migliorare la qualità complessiva del servizio ai clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Daniele Benzi, Product Manager, Everli: «Abbiamo una media di 30 articoli per ordine, e la probabilità che gli Shopper selezionino prodotti errati è alta. La precisione e la velocità con cui la soluzione di scansione dei codici a barre di Scandit aiuta i nostri operatori a rilevare, verificare e consegnare questi prodotti, migliora significativamente la soddisfazione dei nostri clienti e degli Shopper stessi, riducendo le chiamate al nostro team di assistenza clienti».

Perché proprio la soluzione di scansione a codici a barre di Scandit

Everli ha esaminato diverse soluzioni di scansione di codici a barre, ma dopo aver testato l’SDK di Scandit ha deciso di integrarlo nella propria app per gli shopper a motivo della sua superiore precisione e velocità di scansione.

Attualmente, in Italia sono oltre 2.000 gli Shopper di Everli che processano circa 150.000 ordini al mese.

L’integrazione di Scandit ha aiutato anche Everli ad avere maggiore precisione nella fase di picking e di conseguenza le chiamate al loro servizio clienti sono diminuite del 10%. Inoltre, la pandemia da Covid-19 ha visto i clienti allontanarsi dai negozi brick-and-mortar e prediligere l’acquisto online – permettendo all’azienda di soddisfare i propri KPI di consegna, anche grazie al supporto offerto dalle funzionalità Scandit per gli Shopper.

Per Claudia Galimberti, Senior Inside Sales Manager di Scandit in Italia: «Le soluzioni Scandit sono ideali per gli Shopper. Accelerano il processo di order fulfilment e eliminano gli errori per consentire loro di essere molto più efficienti con un semplice smartphone. È stato molto stimolante lavorare con Everli e far provare loro i benefici che il business può trarre dalla tecnologia di computer vision. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con loro e sostenerli nella loro espansione in Europa».