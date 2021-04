Motorola Solutions annuncia Evolve, l’ultimo nato nel suo ecosistema di comunicazioni integrato. Evolve fornisce accesso flessibile a una comunicazione voce istantanea solamente premendo un pulsante, e alle applicazioni dati che permettono di migliorare la produttività. La nuova soluzione consente ai team interfunzionali di connettersi e collaborare senza interruzioni attraverso le reti di telefonia mobile terrestre, a banda larga e Wi-Fi.

Il panorama delle aziende e della pubblica sicurezza, infatti, è in costante evoluzione ed è costituito da gruppi di lavoro e team interfunzionali che necessitano di strumenti flessibili per collaborare in modo semplice ed efficace su reti, dispositivi e applicazioni differenti.

Con Evolve gestione sicura ed efficiente del problema

Quando si verifica un evento critico come una grave interruzione della catena di fornitura, i team che operano su diverse reti spesso devono collaborare per ripristinare i servizi. Tutti i team impegnati, inclusi coloro che operano sul campo, polizia stradale e volontari, hanno necessità di accedere in modo flessibile a fonti di informazioni critiche per garantire una gestione sicura ed efficiente del problema.

Nel frattempo, i funzionari di pubblica sicurezza senza radio possono utilizzare Evolve per connettersi in modo sicuro con i team che lavorano in prima linea.

Il dispositivo Evolve, straordinariamente resistente e robusto, dispone di una intuitiva interfaccia utente che sfrutta la piattaforma Android e l’ecosistema aperto di applicazioni, e permette quindi alle organizzazioni la semplificazione della gestione, l’automazione dei flussi di lavoro e l’accesso a informazioni da qualsiasi luogo.

Inoltre Evolve è dotato dei tipici comandi di una radio ricetrasmittente: facile selezione dei talkgroup, pulsante di emergenza e push-to-talk (PTT) dedicati per un utilizzo intuitivo anche nelle emergenze e nei momenti critici.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mark Schmidl, vicepresidente senior di Motorola Solutions: «Sia che venga utilizzato per comunicazioni voce istantanee o per migliorare i flussi di lavoro con applicazioni intelligenti, Evolve è lo strumento ideale per entrare nel più ampio ecosistema di tecnologie di Motorola Solutions».

Ancora per Schmidl: «Oggi i team di lavoro connessi devono affrontare sfide operative e di sicurezza sempre più complesse. Evolve offre alle organizzazioni aziendali e di pubblica sicurezza un modo semplice e intuitivo per comunicare in modo sicuro e dinamico, e una maggiore capacità di collaborare utilizzando video, immagini e altri contenuti».

Con quest’ultima aggiunta al suo portfolio Motorola Solutions estende la leadership di mercato nel campo delle comunicazioni mission-critical unificate. Le sue soluzioni PTT a banda larga basate su standard 3GPP si giovano di oltre 15 anni di esperienza e più di 500 implementazioni in tutto il mondo, in mercati che includono Stati Uniti d’America, Europa, Giappone e Australia, con oltre 3 milioni di utenti.