TerraMaster presenta il NAS ad alte prestazioni T6-423 a 6 alloggiamenti con il nuovo TOS 5

TerraMaster, azienda specializzata in prodotti di storage innovativi, ha annunciato il suo ultimo dispositivo NAS T6-423, un NAS compatto a 6 bay ad alte prestazioni progettato per aziende di piccole e medie dimensioni con compiti impegnativi ad alto carico, alle prese con molteplici attività e con soluzioni di backup complesse che riducono al minimo il rischio di perdita di dati. Il T6-423 è dotato di un processore quad-core aggiornato e di scheda di rete Ethernet più veloce rispetto alla generazione precedente, oltre all’ultimo sistema operativo TOS 5 e TNAS Mobile 5 che integra notevoli miglioramenti.

PRESTAZIONI ECCELLENTI

Il sistema è dotato di due interfacce di rete da 2,5 GbE che possono essere aggregate in collegamento per trasferimenti di rete ancora più rapidi, fornendo una soluzione conveniente per l’accesso simultaneo multiutente e molto impegnativo. Il NAS T6-423 supporta HDD SATA da 3,5 pollici, HDD SATA da 2,5 pollici e SSD SATA da 2,5 pollici sia come disco singolo sia in modalità RAID 0, 1, 5, 6, 10, con opzione Hot Spare, in base alle specfiche necessità dell’utente in termini di prestazioni e livello di protezione dei dati. La velocità di trasmissione dei dati di rete può raggiungere un picco fino a 283 MB/s (Seagate IronWolf 18 TB x 6, RAID 0).