Galaxy Book5 Pro 360: il primo AI PC della nuova gamma di laptop Samsung

Samsung Electronics ha annunciato Galaxy Book5 Pro 360, un Copilot+ PC, il primo della nuova serie Galaxy Book5. Le prestazioni migliorate grazie al processore Intel Core Ultra (Serie 2) offrono una potenza di calcolo di livello superiore, con una NPU fino a 47 TOP totali e più di 300 funzionalità accelerate dall’intelligenza artificiale in oltre 100 app per la creatività, la produttività, il gioco e l’intrattenimento. Collegamento a Windows di Microsoft consente di accedere allo schermo dello smartphone Galaxy su un display PC più grande e immersivo, consentendo l’utilizzo di Galaxy AI, la tecnologia preferita dai fan che comprende Cerchia e Cerca con Google, Assistente chat, Traduzione Live e altro ancora. Grazie alla GPU Intel ARC, le prestazioni grafiche sono migliorate del 17%. Se abbinato a funzioni straordinarie come il display Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster e lo schermo multi-touch a 10 punti, Galaxy Book5 Pro 360 permette di dare sfogo alla creatività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

“La serie Galaxy Book5 offre esperienze AI ancora più all’avanguardia agli utenti Galaxy di tutto il mondo che desiderano migliorare e semplificare le loro attività quotidiane; una visione resa possibile dalla nostra continua collaborazione con partner storici del settore”, ha dichiarato Dr. Hark-Sang Kim, EVP & Head of New Computing R&D Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Questo è il nostro laptop più potente, che unisce prestazioni di alto livello con l’ecosistema mobile di Galaxy AI in espansione per un’esperienza di intelligenza artificiale senza precedenti su un notebook”.

Le prestazioni AI incontrano la connettività dell’ecosistema

Galaxy Book5 Pro 360 perfeziona l’esperienza di utilizzo di un AI PC su più fronti, offrendo un’elaborazione ultra-efficiente grazie al processore Intel® Core™ Ultra (Serie 2), che garantisce una potenza NPU quattro volte superiore a quella del suo predecessore. Il nuovo Galaxy Book di Samsung potenzia anche le funzionalità AI con più di 300 funzioni alimentate dall’intelligenza artificiale in oltre 100 applicazioni per la creatività, la produttività, il gioco e l’intrattenimento. Progettate per le esperienze di AI, queste applicazioni offrono una potenza di livello superiore a portata di mano degli utenti. La batteria, che dura tutto il giorno, supporta fino a 25 ore di riproduzione video, permettendo agli utenti un utilizzo prolungato del dispositivo. Inoltre, il caricatore con funzione Super-Fast Charging fornisce una spinta in più per una maggiore produttività.

“L’ultimo processore Intel Core Ultra (Serie 2), abbinato alle soluzioni all’avanguardia per i laptop di Samsung, crea un’esperienza di computing innovativa, ottimizzata per offrire il meglio assoluto di ciò che l’intelligenza artificiale può consentire, senza soluzione di continuità”, ha dichiarato David Feng, Intel’s Vice President & General Manager, Client Computing Group. “La nostra partnership di lunga data con Samsung permette di rivoluzionare la produttività, la creatività e la connettività e di fornire agli utenti gli strumenti necessari per dare vita alle proprie ambizioni”.

Oltre alle funzioni di Copilot+, l’avanzato ecosistema di Galaxy AI entra in gioco grazie a Collegamento a Windows, che consente una connessione perfetta con dispositivi mobili selezionati e porta le funzioni di Galaxy AI su un display più ampio.

I risultati basati sull’intelligenza artificiale di Cerchia e Cerca con Google rivoluzionano l’esperienza di ricerca delle informazioni

rivoluzionano l’esperienza di ricerca delle informazioni La funzione Assistente Chat, consente di risparmiare tempo nella digitazione, ottimizzando le conversazioni grazie alle risposte suggerite, al supporto per la traduzione e ad altro ancora

La funzione Traduzione Live elimina le barriere linguistiche nelle chiamate vocali, nei messaggi e nelle conversazioni dal vivo.

elimina le barriere linguistiche nelle chiamate vocali, nei messaggi e nelle conversazioni dal vivo. Con Assistente Trascrizione è possibile convertire in modo semplice e veloce le riunioni registrate in note e riassunti scritti

Con la serie Galaxy Book5, la produttività incrementa ulteriormente, grazie alla disponibilità del Wi-Fi 7.

Il display più performante tra i laptop Galaxy Book

Il design migliorato di Galaxy Book5 Pro 360 rivoluziona il panorama dei display per laptop. Dotato di GPU Intel® ARC, vanta le migliori prestazioni grafiche tra i Galaxy Book. Il display Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster, che ottimizza la visibilità all’aperto e riduce i riflessi, consente di dare libero sfogo alla creatività ovunque e in qualsiasi momento. La super risoluzione 3K e la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz consentono di vivere un’esperienza cinematografica. Per completare l’esperienza di utilizzo del laptop, lo schermo multi-touch a 10 punti semplifica la navigazione tra le applicazioni, le finestre e altro ancora, mentre l’S Pen, l’iconica penna di Galaxy in dotazione, consente di scrivere, disegnare e perfezionare i dettagli con gesti multi-touch reattivi.

Gli aggiornamenti non si fermano qui: i contenuti preferiti degli utenti, dai film di successo ai videogiochi, sono ora notevolmente ottimizzati. Oltre ai quattro potenti altoparlanti con Dolby Atmos®, Galaxy Book5 Pro 360 è dotato di un woofer potenziato che crea bassi più ricchi e profondi.

Design sottile e leggero

Questo laptop ultracompatto supera i limiti di ciò che si può effettuare in movimento grazie al suo design sottile e leggero. Disponibile in due colorazioni uniche, Gray e Silver, la serie Galaxy Book5 presenta per la prima volta anche un touchpad adattivo in grado di riconoscere il palmo della mano, per aumentare il comfort e l’efficienza e prevenire clic accidentali.

Supportato da Samsung e Microsoft Security

Come tutti i dispositivi Galaxy, anche Galaxy Book5 Pro 360 è supportato da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Samsung: gli utenti possono così essere certi che i dati personali siano protetti grazie al rilevamento delle minacce in tempo reale e alla protezione basata sulla collaborazione reciproca. E, come con tutti i Copilot+ PC, l’utente può beneficiare di ogni livello di sicurezza garantito da Windows 11, dalla protezione da malware, alla salvaguardia delle credenziali, fino alla protezione dei dati.