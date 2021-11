Getac annuncia il lancio del tablet fully rugged F110-EX

Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione di F110-EX, una versione intrinsecamente sicura del potente e versatile tablet fully rugged F110, destinato ai professionisti che lavorano all’interno e attorno ad ambienti pericolosi ATEX & ICEx Zona 2/22. Con questo lancio Getac offre ora opzioni ATEX e IECEex per tre dei suoi popolari tablet rugged basati su s.o. Windows – UX10-EX, F110-EX e K120-EX – ottimali per i clienti che intendono convertire in modalità digitale tutti gli aspetti chiave della propria operatività.

Performance Potenti

F110-EX vanta le stesse performance potenti del Tablet F110 di nuova generazione, lanciato sul mercato di recente. La caratteristiche includono un processore Intel® Core™ di 11a generazione con scheda grafica Intel Iris Xe integrata, storage SSD PCIe NVMe di serie, WLAN Wi-Fi 6 , per una trasmissione dati tre volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti, Bluetooth 5.2 e WWAN 4G LTE. La porta ThunderboltTM 4 integrata, offre una connessione da 40 Gb/s in grado di aumentare le potenzialità delle soluzioni end-to-end, mentre il display touchscreen da 11,6” con tecnologia LumiBond 2.0 offre una luminosità eccezionale (1000 nits) e una leggibilità in tutte le condizione atmosferiche.

Design intrinsecamente sicuro

Inoltre, F110-EX presenta un range di elementi basati su un design intrinsecamente sicuro, che soddisfa i rigorosi standard di certificazione ATEX e IECEx per l’uso nelle zone pericolose 2/22. Questi includono rivestimenti in gomma sui perni guida, sulle parti metalliche esposte e sui connettori e protezione dello schermo, aiutando così ad eliminare il rischio di scintille elettriche, che potrebbero potenzialmente innescare atmosfere esplosive.

Rugged dall’inizio alla fine

Come tutti i dispositivi Getac, F110-EX è rugged dall’inizio alla fine. Le certificazioni MIL-STD-810H e IP66, garantiscono la resistenza a cadute da 1,8 m durante l’utilizzo e il funzionamento a temperature che vanno da -21 °C a +60, che garantiscono una tranquillità ancora maggiore e contribuiscono ad ottimizzare la produttività dell’utente.

La soluzione ottimale per gli ambienti di lavoro pericolosi

Le caratteristiche rugged, il form factor compatto e il design intrinsecamente sicuro rendono F110-EX il dispositivo ideale per i professionisti che lavorano in ambienti ostili e potenzialmente pericolosi come quelli che si trovano nel settori minerario, Oil & Gas e chimico e farmaceutico.

Di seguito, alcuni possibili casi di utilizzo:

Settore Oil & Gas – Monitoraggio dei grossi impianti e raccolta dei dati

La raccolta e analisi dei dati digitali è un’attività fondamentale per gestire in modo efficiente le operazioni in ambito Oil&Gas, perché aiuta ad ottimizzare la produttività, a gestire gli assets ed evitare i tempi di inattività non programmati. Lo schermo da 11.6” leggibile alla luce del sole, i lettori barcode / RFID opzionali, la webcam FHD e la fotocamera posteriore da 8MP semplificano la raccolta dati sul campo, mentre il GPS opzionale e le potenti opzioni di connettività rendono facile e veloce l’invio e la ricezione delle informazioni da remoto.

Settore Manifatturiero – Monitoraggio degli impianti chimici e farmaceutici

Gli ambienti nelle industrie chimiche e farmaceutiche possono essere pericolosi per i dispositivi IT, inoltre la presenza di gas infiammabili e di polveri in molti siti industriali comporta un ulteriore rischio aggiuntivo. L’affidabilità rugged e la velocità di connessione di F110-EX, garantiscono un processo ottimale in qualsiasi momento, mentre la tecnologia intrinseca protegge gli operatori dai rischi di esplosione in ambienti ATEX e IECEx Zona 2/22.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rick Hwang, President of Getac Technology Corporation: «La sicurezza degli operatori deve essere sempre una priorità assoluta e i rigorosi standard come ATEX e IECEex sono un importante punto di riferimento per le aziende che operano in settori particolarmente pericolosi. La nostra ampia gamma di tablet fully rugged, ATEX & IECEx Zona 2/22, rappresenta il nostro costante impegno per la sicurezza dei lavoratori, fornendo nel contempo ai clienti una scelta di soluzioni che li aiutino a soddisfare le loro peculiari sfide ed esigenze».

F110-EX prevede la garanzia Getac bumper-to-bumper di 3 anni che, come standard, copre anche i danni accidentali. Questa garanzia, leader di settore, aiuta i clienti a mantenere l’efficienza operativa, rispristinando rapidamente i loro dispositivi senza la preoccupazione di costi aggiuntivi o tempi prolungati di inattività, qualora dovesse accadere un imprevisto.